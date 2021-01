Klaus mladší svým kritikům: Trikolóra sestaví 14 kvalitních kandidátek ve všech krajích

Václav Klaus mladší čelí nespokojenosti v řadách členů hnutí Trikolóra. Členům hnutí se nelíbí prosazování svévolných změn v kandidátkách pro volby do Poslanecké sněmovny i změny v programu. Několik z nich již avizovalo odchod z hnutí.

Dva krajští předsedové strany Antonín Fryč a Petr Viktorýn oznámili svůj odchod z hnutí.

Politikům se nelíbí kroky vedení. Klause kritizovali, dokonce ho vyzvali k rezignaci za některá tvrzení a rozhodnutí. Jablkem sváru se stalo rozhodování o kandidátkách pro nadcházející volby do sněmovny a také tvrzení, že Trikolóra bude prosazovat referendum o vystoupení země z Evropské unie.

Česká média informovala, že v Ústeckém kraji nesouhlasili se zařazením poslankyně Terezy Hyťhové na tamější kandidátku.

Dnes Klaus mladší na své facebookové stránce zveřejnil příspěvek, ve kterém se dotknul zájmu médií o jejich hnutí. Poznamenal, že by byl rád, kdyby se tento zájem týkal politické práce a přijímaných zákonů, mezi jinými uvádí například zákon o zákazu cenzury, o nižších daních, o nadřazenosti českého práva nad směrnicemi EU. „Ale to je život,“ konstatuje Klaus.

„Chci Vás ujistit, že Trikolóra sestaví 14 kvalitních kandidátek ve všech krajích, které budou hájit náš program – jako jediné konzervativní strany napravo od středu v České republice,“ uvádí se v příspěvku.

Dodal, že kandidátky podpoří krajské organizace a všichni členové, kteří jsou odhodláni hájit program Trikolóry.

Ohledně kritiky svých rozhodnutí a nespokojenosti některých členů se Klaus mladší vyjádřil následovně: „K různým řečem o demokratičnosti mých rozhodnutí (které prostřednictvím nám zvlášť „nakloněných“ ultralevicových médií – šíří někteří naši členové, kteří na našich kandidátkách nebudou). Obdržel jsem demokratický mandát přes 90 % delegátů na celostátním sněmu, abych stranu vedl, a to také budu činit. Představa, že celostátní politiku (což jsou třeba čelná místa kandidátek) bude dělat výlučně nějaká regionální parta – často navíc jen dosluhující a nenabízející žádnou reálnou alternativu – je zcela naivní a nedělá to žádná z českých politických stran. My jsme navíc v situaci hnutí zcela nového, které nemá zatím pevné kořeny v řadě regionů.“

Klaus mladší dále avizoval, že v krajských sněmech dojde, nebo už došlo k personálním změnám (Liberec, Olomouc) a že bude s novými nebo staronovými krajskými reprezentacemi pracovat na dolaďování kandidátek.

„Jediná smysluplná reakce je pozitivní práce,“ dodal Klaus mladší na závěr.