Blatný odvolal náměstkyni Šteflovou, která se dala přednostně naočkovat. „Platná opatření máme dodržovat všichni,“ tvrdí

Ministr zdravotnictví Jan Blatný odvolal svoji politickou náměstkyni Alenu Šteflovou. Příčinou odvolání bylo to, že se Šteflová spolu s manželem nechala přednostně naočkovat ve Státním zdravotním ústavu. Informace byla uvedena na serveru Seznam Zprávy, kterou později potvrdil i sám ministr.

Státní zdravotní ústav koncem roku 2020 obdržel 975 dávek očkovací látky proti koronaviru a dostal nařízení, aby očkoval co nejrychleji. Zmiňme, že v ústavu pracuje asi 450 zaměstnanců.

Podle údajů portálu byli naočkováni i zaměstnanci a jejich příbuzní. Ministr však uvedl, že Státní zdravotní ústav měl zřídit očkovací centrum pro naočkování prioritních skupin, jak postupovala ostatní zdravotnická zařízení.

Na otázky Seznam Zpráv Šteflová odpověděla: „Vzhledem ke svým častým rizikovým pracovním kontaktům jsem i s manželem využila možnosti nechat se naočkovat zbytkovou vakcínou.“ Ta byla poslední dny kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v karanténě.

„Myslím si, že platná opatření máme dodržovat všichni. Tím spíše, je-li někdo veřejně činný,“ vyjádřil se k odvolání náměstkyně Blatný pro Radiožurnál.

„Věříme, že to bude bráno jako příklad pro všechny. Je třeba postupovat tak, aby vakcinace pro seniory a zdravotníky byla prioritní,“ dodal.

I přesto však Šteflová druhou dávku vakcíny stejně dostane. Blatný se domnívá, že když už člověk dostal první dávku, měl by dostat i druhou. Když by tak neučinili, očkovací látka by přišla vniveč.

Šteflová začala pracovat na ministerstvu v prosinci 2017, kdy zastávala funkci politické náměstkyně ministra Adama Vojtěcha. Ještě dříve působila jako šéfka české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO), ale na ministerstvu pracovala i předtím.

Ministr zdravotnictví má dva politické náměstky. Jako náměstkyně ministra působí i hlavní hygienička Jarmila Rážová, která funkci získala v červnu, kdy už byla epidemie covidu-19 v plném proudu.