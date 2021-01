„Nepotřebuju Jakuba Jandu, aby mi určoval, co můžu dělat.“ Sociolog Hampl promluvil o cenzuře na sociálních sítích

Petr Hampl v rozhovor uvedl, jaké jsou meze na sociálních sítích, aby nedocházelo k cenzuře. Podle jeho názoru by uživatelé měli rozhodovat sami, co na stránkách svých sociálních sítích uvidí.

Sociolog v rozhovoru pro portál Parlamentní listy čelil otázkám týkajícím se situace okolo úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se stal terčem cenzury ze strany sociálních sítí, včetně toho, že mu byla odepírána možnost své sociální sítě používat.

„Každá diktatura potřebuje regulovat politické diskuse. Demokratické režimy jsou naopak založeny na tom, že prakticky žádná regulace politické diskuse neexistuje. Nečekejme ale, že to u mazání účtů (na sociálních sítích – red.) skončí. Když lidé nemohou mluvit, nemohou se ani dovolávat svých práv. A seznamů nepohodlných osob existuje ve Spojených státech dostatek. Stejně tak psychopatů a ubožáků připravených účastnit se čistek a pogromů. Média o tom informovat nebudou, ale dít se to bude. Vlastně už to začalo,“ prohlásil Petr Hampl.

Podle jeho názoru musejí být „špatné názory“ poraženy ve svobodné a otevřené diskuzi, a ne cenzurovány.

Jedna z otázek, které sociolog čelil, zněla, kde končí ochrana před nebezpečným obsahem a začíná cenzura.

„Hranice je jednoznačná. O ochranu se jedná tam, kde si o tom rozhodne sám uživatel. Třeba já jsem vděčný, že mi sociální sítě nezobrazují příspěvky s gay pornem. Pokud to bude zapotřebí, klidně zaklikám nebo podepíšu souhlasy, že chci, aby se mi takové věci neukazovaly. Ale je to moje rozhodnutí. Nepotřebuji nějakého Jakuba Jandu, aby mi určoval, co mohu vidět, a co nikoliv,“ odpověděl Hampl.

Svoboda projevu

Současný prezident USA Donald Trump byl zbaven svobody projevu, řekl dnes předseda Státní dumy Ruska Vjačeslav Volodin.

„Dnes bylo všem jasné, že země, která učí měřítkům demokracie celý svět, je škrtla. Sama je škrtla," řekl Volodin na úterním plenárním zasedání Státní dumy.

„Kolegové, zamyslete se znovu, co se stalo. Úřadujícího prezident, pro kterého hlasovalo téměř 75 milionů Američanů, jeho příznivců, byl zbaven základního práva - svobody slova... Za tímto rozhodnutím jsou političtí oponenti odstupujícího prezidenta, a to není nic jiného než přímý útok na základní práva a svobody občanů USA, porušení ze strany USA přijatých, zdůrazňuji, mezinárodních závazků v oblasti výměny a přístupu k informacím," řekl ve svém projevu na plenárním zasedání Státní dumy.