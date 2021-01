Babiš s Filipem projednali prodloužení nouzového stavu i nákup očkovacích látek mimo EU

Komunisté pravděpodobně podpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu. Kromě tématu prodloužení nouzového stavu předseda komunistů Vojtěch Filip spolu s premiérem Andrejem Babišem projednali také možnosti nákupu vakcín proti covidu-19 z Ruska a Číny i to, jak by mohla fungovat lyžařská střediska o jarních prázdninách.

U Babiše bylo dnes ráno na úřadu naplánováno důležité jednání. Filip totiž žádá, aby vláda výrazně změnila strategii očkování a aby Česká republika objednávala vakcínu nejen prostřednictvím EU.

„Pokud chtějí Rusko a Čína dodávat vakcínu do Evropské unie, musí o to požádat EMA. To jsem řekl i panu Filipovi,“ sdělil po jednání s Filipem Babiš pro iDNES.cz. Premiér na úterní schůzce s Angelou Merkelovou probral nejenom otázky očkování, ale mluvili například i o pendlerech.

„Premiér mě potěšil, když řekl, že jednal s paní Angelou Merkelovou, která bude prosazovat, aby kromě firem Pfizer a BioNTech se v Evropě certifikovaly i vakcíny z jiných zemí, včetně Ruska a Číny,“ řekl Filip. Filip se domnívá, že až budou k dispozici očkovací látky, které není nutné tak složitě skladovat, bylo by možné svěřit očkování místo velkých očkovacích center obvodním lékařům.

Filip již v úterý vyzval vládu, aby se rozhlídla, kde je možné nakoupit vakcínu. „Naše strategie selhává na tom, že jsme zvolili špatnou taktiku nákupu očkovací vakcíny. Jestli někdo z ideologických důvodů odmítá nákup vakcíny z Ruské federace, z Číny nebo jiného státu, připadá mi to nelogické, hloupé a promiňte mi, proti občanům České republiky,“ vyjádřil se Filip.

Co se týče snahy vlády prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, komunisté by mohli návrh podpořit. Zmiňme, že vládě se v minulých případech podařilo prodloužit nouzový stav díky hlasům KSČM.

Komunisté přijmou rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu ve čtvrtek ráno. Podle nich by mohl trvat po dobu, po kterou bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nezbytná pomoc vojáků v nemocnicích. Nouzový stav prozatím platí do 22. ledna, ale když se vládě povede nouzový stav prodloužit, bude platit až do 21. února.

Mezi požadavky, které mají komunisté k Babišovi, patří například decentralizace očkování a zvýšení roli praktických lékařů a krajů. „Proti očkovacím centrům navrhuji, a myslím to úplně vážně, decentralizaci toho řešení tak, aby to bylo co nejvíce těch praktiků, kteří mají své obvody, ale v tom případě musí stát zvolit jinou strategii a vyzvu k tomu vládu,“ uvedl Filip v úterý.

Babiš také přislíbil, že spolu s Blatným a vicepremiérem Karlem Havlíčkem posoudí situaci v lyžařských areálech. „Aby se podřídily určitým pravidlům a mohly být zčásti otevřené pro návštěvníky, zejména děti, které budou mít prázdniny,“ řekl.

Co se týče pravidel, při kterých by mohla fungovat lyžařská střediska, Filip uvedl: „Samozřejmě je potřeba, aby pravidla připravily krajské hygienické stanice a aby to bylo projednáno s provozovateli.“