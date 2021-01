Poslanci schválili vládní novelu zákona o potravinách, návrh míří do Senátu

Z novely zákona o potravinách také vyplývá, že pakliže dojde k prodeji potravin dvojí kvality, což znamená zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU nebo s jiným složením, bude hrozit pokuta ve výši až 50 milionů korun.

„Jestli tímto někomu chceme namluvit, že to není porušení volného trhu, tak si nedovedu představit, jak intelektuálně omezený by ten člověk musel být,“ uvedl Holomčík s tím, že zde existuje jistý rozpor s unijním právem.

Nutno podotknout, že ačkoliv tento návrh získal v dolní komoře většinu, velký nesouhlas vyjadřovali Piráti. Radkovi Holomčíkovi například překáželo, že se bude jednat o diktování obchodníkovi, kolik má čeho prodat. Dodal, že v jistých případech budou muset obchodníci z prodeje stahovat i nějaké potraviny, aby byly dodrženy kvóty.

Za zmínku též stojí, že původní návrh, který zaváděl do novely povinný podíl českých potravin v obchodech, byl předložen dvaceti poslanci z klubů ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM a SPD.

Podle schválené úpravy poslance z SPD Radima Fialy by se tak ve velkých obchodech mělo od příštího roku objevovat nejméně 55 procent potravin z Česka. Poté by mělo dojít ke zvyšování o tři procentní body každý rok, kdy v roce 2028 by měl činit minimálně 73 procent.

Uvádí se, že součástí návrhu je taktéž seznam potravin, který uvádí výčet těch, kterých se to týká. Jedná se o ty produkty, které se dají v zemi pěstovat. Výjimku budou mít však maloobchodní provozovny s velikostí do 400 metrů čtverečních či specializované prodejny.

Mezi argumenty, které padaly pro prosazení kvót, bylo slyšet například to, že koronakrize ukázala, aby byla země soběstačnější v produkci potravin, které lze u nás vyrobit za stejné či dokonce nižší náklady než ty zahraniční.

A co se týče samotného hlasování, pro hlasovala vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů, SPD a následně někteří nezařazení poslanci, pro byl například Václav Klaus mladší, Marian Bojko nebo Lubomír Volný. Nyní poputuje novela zákona do Senátu ke schválení.