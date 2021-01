Česko stejně jako Německo a Rakousko uvažuje o povinném nošení respirátorů

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný zvažují zavedení povinného nošení respirátorů v obchodech a hromadné dopravě, jako to zavádí například v Rakousku nebo Německu. Své úvahy argumentují novou, nakažlivější britskou mutací koronaviru. Otázkou však zůstává vyšší cena ve srovnání s rouškami.

Dnes v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš uvedl: „ Uvažujeme o tom, že bychom v tomto následovali Rakousko a Německo v souvislosti s anglickou mutací viru.“

Vypadá to tak, že toto nové opatření by podpořil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Povinné nošení respirátorů by z epidemického hlediska bylo velmi prospěšné. Zejména v místech se zvýšeným rizikem, jako je veřejná doprava,“ zmínil se Blatný. Podle něj respirátory třídy FFP2 jsou efektivnější ve srovnání s obyčejnými rouškami nebo šálami.

Ministr vnitra Jan Hamáček však upozornil na to, že je zapotřebí zajistit v Česku dostupnost respirátorů a jejich náležitou kvalitu. „Určitě by to znamenalo vyšší ochranu našich občanů před šířením viru. Je nutné si vyjasnit otázku nákladu a jejich dostupnosti na českém trhu v dostatečném množství a kvalitě,“ dodal.

Podle slov Babiše jich má Česko dost, stejně jako výrobců. Problémem je však to, že s vyšší poptávkou na respirátory se může zvýšit i jejich cena. Snaha ze strany státu regulovat jejich cenu může podle slov Babiše vést k tomu, že výrobci je raději začnou vyvážet.

Kvůli šíření nové, nakažlivější mutaci koronaviru podobná opatření byla již přijata v Rakousku i Německu. Německo v úterý schválilo povinné nošení respirátorů v dopravě, obchodech či pečovatelských domech. Připomeňme, že toto nařízení bylo ještě dříve schváleno v Bavorsku.

Jak budou situaci s cenami respirátorů řešit okolní státy?

Německo kvůli poměrně vysoké ceně respirátorů svým občanům umožní také nošení chirurgických roušek. Vláda se totiž domnívá, že to pomůže zabránit tomu, aby občané nosili roušky vlastní výroby. Ty totiž nejsou efektivní proti šíření nakažlivějších mutací viru.

Rakouská vláda hodlá osvobodit respirátory od daní, což přirozeně pomůže ke snížení jejich ceny.

Britská mutace má přednost

Respirátory třídy FFP2 můžete v internetových obchodech v České republice koupit za 30 až 40 korun. Dostupné jsou také nanovlákenné respirátory, jejich cena je ovšem vyšší. Za zmínku stojí, že respirátory rovněž jako i chirurgické roušky jsou určené k jednorázovému použití a maximálně po desetihodinovém nošení by měly putovat do koše.

Podle premiéra by se Česko mělo v současnosti soustředit především na trasování případů britské mutace. Státní zdravotní ústav v úterý oznámil, že britská mutace se objevila ve vzorcích z Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje.

„Je to důležité a chceme to dělat přednostně. Pokud se tento vir šíří rychleji, tak je to důležité,“ řekl premiér.

Britská mutace byla také jedním z témat při úterním jednání premiéra s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Premiér podrobně popsal Merkelové situaci v Česku.

Britská mutace byla z okolních států zaznamenána v Maďarsku, na Slovensku, Německu, podezření má i Rakousko.

Premiér Babiš také sdělil, že vláda prozatím nechce rozvolňovat opatření, naopak hodlá prodloužit nouzový stav a zachovat platná, přísná opatření.