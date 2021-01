Konec komerčního šíření nacistických symbolů? Již brzy to bude zřejmě trestné

Poznamenává se, že poslaneckou úpravu schválila Sněmovna ve vládní novele trestního řádu a zákoníku, která se týká alternativních trestů.

Podle návrhu by se proti trestním předpisům provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Co se týče vyměření trestu, základní sazba by činila až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody.

Ale co se týče využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech, trestné by naopak nebylo.

Rovněž se poznamenává, že úpravu prosadila skupina poslanců v čele s předsedou lidoveckých poslanců Janem Bartoškem. Jedná se o reakci na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše. Politik se domnívá, že v současné době neexistuje možnost, aby šlo nějakým způsobem postihnout prodej takových věcí, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus.

V souvislosti se zmíněným případem ČTK sděluje, že jeho vyšetřování ale nyní ukončila policie. Kriminalisté nakonec obvinili jednoho člověka a firmu z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví.

Portréty nacitstů

V jaře jsme psali o tom, že nakladatelství Naše vojsko se rozhodlo na svém e-shopu prodávat kalendář na rok 2021 s portréty osobností třetí říše.

Na společnost trestní oznámení podal předseda Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma. Podle jeho názoru jde o porušení zákona, který zakazuje propagaci hnutí potlačujícího práva a svobody člověka.

Zmíněný kalendář bylo možné v kamenném obchodě a na e-shopu nakladatelství koupit během nějaké doby, pak tyto předměty připomínalo pouze několik vět v záhlaví webu, kde se uvádí, že „nakladatelství Naše vojsko si váží všech obětí druhé světové války i těch, kteří bojovali proti nacismu a jakékoliv další zhoubné ideologii, ať už na válečných frontách, či v domácím odboji“.

Na konci května poslanec KSČM Zdeněk Ondráček zveřejnil na svém Facebooku písemnou interpelaci na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Poznamenal, že se na něho obracejí s dotazy ohledně činnosti nakladatelství Naše vojsko, které na svém e-shopu nabízelo oděvy a předměty s nacistickou tematikou.