Bitva o české potraviny v obchodech. SPD slaví, ODS kritizuje

„Super zpráva. Hnutí SPD se podařilo ve třetím čtení prosadit zákon navržený SPD, který má zavést i povinný procentuální podíl základních potravin, které se produkují v České republice. Mělo by se to týkat zhruba stovky z více než 15 tisíc druhů prodávaných potravin. Od roku 2022 by muselo být ve větších prodejnách 55 % vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 %. Povinný podíl by se měly týkat potravin, které se dají v Česku vyprodukovat. Čili nesmysly o tom, že si nemůžete koupit kvalitní francouzský sýr, jsou z říše bájí. Teď záleží, jak se k věci postaví Senát a pak prezident republiky. Podporujeme kvalitní české potraviny, ne drahý odpad z ciziny!“ napsal na svém Facebooku Radim Fiala z SPD.

Na slova politika SPD zareagoval na sociálních sítích jeho jmenovec z ODS. Předseda strany Petr Fiala uvedl, že pokud se takový krok skutečně podaří prosadit, tak to povede k omezení konkurence.

„S pozměňovacím návrhem vládní novely o potravinách a tabákových výrobcích, podle kterého by měly být od příštího roku české potraviny v obchodech zastoupeny z více než 55 procent, přišel můj jmenovec Radim Fiala z SPD. Já bych se pod nic podobného nikdy nepodepsal, stejně jako mí kolegové z ODS a dalších dvou stran, se kterými tvoříme koalici SPOLU. Podpora českých producentů kvalitních potravin je dobrá věc, ale nemůže se to dělat takto. Na první pohled to sice může vypadat jako bohulibý nápad, ale prosím, nechejme o tom, co si chce kupovat, rozhodnut zákazníka! Omezení konkurence navíc povede k vyšším cenám a nižší kvalitě. Kvóty pochopitelně zvýhodní velkovýrobce... Mezi nimi i ty, které snad ani nemusím zmiňovat,“ napsal Petr Fiala na svém Facebooku.

Debata okolo podílu českých zemědělských produktů v českých obchodech nenechala chladným ani mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Ten podotkl, že preferování českých zemědělských produktů povede i k ochraně přírody.

„Preference českých potravinářů je vlastně i opatřením v boji s klimatickou změnou. Masivní dovoz ze zahraničí zatěžuje životní prostředí, uhlíková stopa je vskutku výrazná. Lokální udržitelná výroba je jedním z účinných receptů na ochranu klimatu,“ napsal na svém Twitteru Jiří Ovčáček.

​České potraviny

Ve středu schválili poslanci vládní novelu zákona o potravinách, učinili tak ve třetím čtení. Například má být podle schváleného návrhu již od příštího roku ve větších supermarketech 55 procent potravin z Česka.

Z novely zákona o potravinách také vyplývá, že pakliže dojde k prodeji potravin dvojí kvality, což znamená zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU nebo s jiným složením, bude hrozit pokuta ve výši až 50 milionů korun.

Původní návrh, který zaváděl do novely povinný podíl českých potravin v obchodech, byl předložen dvaceti poslanci z klubů ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM a SPD.