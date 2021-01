Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny se nechal přednostně naočkovat

Zdeněk Kabátek, kterému je 50 let, se dal na začátku ledna přednostně naočkovat v nemocnici Královské Vinohrady. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny nespadá do kategorie občanů, kteří mají být přednostně naočkováni.

Kabátek se v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nechal naočkovat na začátku roku, když ještě nefungoval státní registr očkování. V té době se podle plánů ministerstva měli očkovat zdravotníci, kteří jsou v kontaktu s nakaženými covidem-19.

Informaci o přednostním očkování získal server iROZHLAS.cz. V rozhovoru pro server se Kabátek zpočátku vyhýbal odpovědi.

„To je zajímavé. A jak to ověříte? To jsou otázky úplně z nebe,“ řekl. Své přednostní očkování přiznal až později, ale podrobnosti, kdy a kde byl naočkován, přiznat nechtěl. Novináři následně položil telefon a řekl, že nebude celou situaci dál komentovat.

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ zdůvodnil svoje konání Kabátek serveru iROZHLAS.cz.

Po nějakém čase sám zavolal zpět a řekl: „Ověřoval jsem, zda jste opravdu z Českého rozhlasu.“ Následně i vysvětlil příčiny, proč se nechal očkovat.

Na dotaz, jak se k očkování dostal, odpověděl: „Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé.“

Uvědomuji si, že to asi zveřejníte. Může mi to zkomplikovat život, ale chci s vámi jednat na rovinu,“ dodal na závěr.

Zmiňme, že ještě minulý týden mluvčí Radiožurnálu tvrdil, že z vedení pojišťovny nikdo naočkován nebyl.

„Nepatří do žádné z prioritních skupin. Podle informací, které mám k dispozici, pracovníci VZP nejsou součástí žádné z prioritních skupin v rámci očkovací strategie proti nemoci covid-19,“ řekl.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová se k situaci vyjádřila následovně: „Je to nepotvrzená informace, my to teprve zjišťujeme, tak se mě neptejte, jak je možné, že se to stalo. Nevím kdo to kde šíří. Pokud vám to pan Kabátek potvrdil, tak já o tom zatím nic nevím.“

Informací o očkování Kabátka nedisponuje ani šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

„V tuto chvíli tu informaci nemám. Pokud je od něj potvrzená, tak v tuto chvíli ji nebudeme zpochybňovat. Nemám k tomu ale zatím žádné údaje a samozřejmě očkovaný být neměl,“ řekl Arenberger s tím, že informaci prověří.

Přednostně naočkovat se dala i náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová spolu s manželem. Následně byla z funkce odvolána.

„Věříme, že to bude bráno jako příklad pro všechny. Je třeba postupovat tak, aby vakcinace pro seniory a zdravotníky byla prioritní,“ okomentoval situaci s odvoláním náměstkyně ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Kabátek řídí Všeobecnou zdravotní pojišťovnu od roku 2012. Správní rada pojišťovny mu v listopadu prodloužila funkční období na další čtyři roky.

Jeho soupeřem o funkci byl náměstek pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík, který se měl v říjnu účastnit tajné noční schůze ve vyšehradské restauraci Rio ’s.

Šmehlík ale svoji účast na setkání popřel a řekl, že byl doma s rodinou. Situaci považoval za pokus politizovat volbu nového šéfa pojišťovny.

Kabátek v minulosti figuroval v kauze nemocnice Na Homolce. Od roku 2007 do roku 2012 působil jako ředitel přímo řízených nemocnic. Podle bývalého ředitele nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého Kabátek kryl předražené zakázky na digitalizaci chorobopisů a koupi gama nože.

Kabátek figuruje i ve výpovědi podnikatele Tomáše Horáčka, který je stíhaný v kauze Bulovka.