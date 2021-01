Prezident Zeman si myslí, že je zbytečné z ruského opozičníka Navalného dělat mučedníka

Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro iDNES promluvil o možné koalici ANO a ČSSD, možnost sestavit vládu po volbách do Poslanecké sněmovny dá straně s nejvíce poslanci, nikoliv koalici. V rozhovoru také promluvil o ruském opozičníkovi Alexeji Navalném, ze kterého je prý zbytečné dělat mučedníka.

Miloš Zeman promluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. Podle něj jsou tyto dvě koalice záchrannými lany stranám, které by se jinak do parlamentu možná ani nedostaly. „Tedy STAN, lidovci a TOP09,“ uvedl Zeman.

Zároveň dodal, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici vytvořilo také hnutí ANO a ČSSD. Upozornil však, že jde pouze o jeho názor. „Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování,“ pronesl prezident.

V nedávném rozhovoru pro Blesk Zeman uvedl, že pro jmenování premiérem je podmínkou výhra ve sněmovních volbách a zajištění koalice. V aktuálním rozhovoru pro iDNES dodal, že výhra ve volbách se měří počtem získaných poslaneckých mandátů. Zároveň zmínil, že jde o počet získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu, nikoliv pro koalici.

Volby do Poslanecké sněmovny letos proběhnou 8. a 9. října, o čemž prezident Zeman rozhodl již koncem loňského roku. Senátoři za Starosty velký předstih vyhlášení voleb zpochybnili u Ústavního soudu.

Miloš Zeman v rozhovoru zdůraznil, že v Ústavě ČR se nic neříká o tom, jak moc předem má prezident volby vyhlásit. Své rozhodnutí odůvodnil epidemií koronaviru, protože v této době není prakticky možné pořádat kontaktní volební kampaň.

„Jestliže by měli občané znát programy jednotlivých stran a jednotlivé kandidáty, je třeba, aby s tímto handicapem měly politické strany větší a delší šanci na předložení svých programů a kandidátů,“ okomentoval své rozhodnutí.

Téma Navalnyj

V rozhovoru také došlo na téma ruského opozičníka Alexeje Navalného, který byl po návratu do Moskvy zadržen, následně soud rozhodl, že bude zatčen na 30 dnů, a to do 15. února 2021, jelikož neplnil pravidla dříve uloženého podmíněného trestu.

„Slyšel jsem argumenty z obou stran. Ruský argument zní, že byl v podmínce a této podmínce nevyhověl. Nicméně si myslím, že je zbytečné, aby z něho dělali mučedníka. Ať kandiduje, ať se uchází o přízeň voličů.,“ uvedl Zeman a dodal, že je to stejné jako s Trumpovým profilem na Twitteru. „Neboť zavřít někoho do vězení je forma cenzury. Cenzury kandidáta,“ oznámil.

„S tím, co je cenzurováno, samozřejmě nemusím souhlasit. Ale vždy jsem citoval Voltairův výrok: Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste svůj názor mohl zastávat,“ uvedl Miloš Zeman.

Proč byl bloger Navalnyj zadržen

Miloš Zeman také uvedl, že je stejný zločin zablokovat Trumpův účet jako účet hokynáře z Kentucky. Podle něj jde o cenzuru, za kterou by měla být jakákoliv firma postižena.

Federální vězeňská služba Ruské federace vysvětlila, že dříve byl právník obžalovaného seznámen o rozhodnutí, že Navalnyj byl zařazen na seznam hledaných osob. Právník byl také informován o návrhu, který zaslal trestní výkonný inspektorát Simonovskému okresnímu soudu, na zrušení podmíněného trestu a výkonu trestu uloženého rozsudkem.

Opozičník dříve oznámil, že se hodlá vrátit do Ruska 17. ledna, zatímco Federální vězeňská služba oznámila, že ho plánuje zadržet, protože soud musí rozhodnout, zda jeho podmíněný trest bude zrušen a nahrazen skutečným z důvodu „zlomylsném porušení“ výkonu podmíněného trestu. Vězeňská služba již dříve informovala o skutečnostech Navalného zlomyslného porušování podmíněného trestu. Podle služby v uplynulém roce bloger systematicky a opakovaně porušoval podmínky zkušební doby, zejména se nejméně šestkrát nedostavil k registraci. V obou případech byl oficiálně varován před „možností zrušení podmíněného trestu a jeho nahrazení skutečným“, nicméně od srpna do prosince se „osoba odsouzená k registraci rovněž neobjevila“.

Podmíněná odsouzení aktivisty

Federální vězeňská služba zároveň „vzala v úvahu skutečnost, že od 22. srpna se Navalnaj podrobuje léčbě na klinice Charité (Berlín)“. Avšak ani poté, co byl 23. září propuštěn z kliniky (Vězeňská služba o tom obdržela oznámení od Charité), opoziční aktivista „nereagoval na oznámení, nedostavil se k registraci“. Až o měsíc později, 23. listopadu, Navalnyj službu informoval, že „žije v Berlíně v hotelu Arabel, kde si podle něj doléčuje“. Oficiální potvrzení o rehabilitaci v hotelu nebylo poskytnuto a samotná skutečnost, že podstupuje rehabilitační procedury, není důvodem k tomu, abys se nedostavil k registraci, uvedlo oddělení.

Ruský opozičník má dvě podmíněná odsouzení. První v případě kauzy státního podniku Kirovles, která je spojena se zpronevěrou více než 16 milionů rublů (180 tisíc eur); druhé v případě společnosti Yves Rocher s krádeží více než 30 milionů rublů (333 tisíc eur).

V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).

Vyšetřování je přesvědčeno, že Navalnyj jako vedoucí těchto neziskovek „utratil více než 356 milionů rublů (4 miliony eur) z této částky na osobní účely“, včetně „pořízení osobního majetku, materiálních hodnot a úhrad výdajů, včetně dovolené v zahraničí“.