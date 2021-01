Okamura se v únoru chystá s delegací do Afghánistánu

Předseda SPD je v čele delegace, která v únoru vycestuje do Afghánistánu. Sám Okamura ji označuje za „misi podnikatelů“ a hájí ji jako cestu prospěšnou pro obě země.

V roce 2020 vznikla meziparlamentní skupina České republiky pro Afghánistán, za úkol si klade podporu obchodu mezi oběma zeměmi. Okamura pro MF DNES uvedl, že se o žádný výlet nejedná.

„Cesta je podporou exportu českých firem do Afghánistánu. Nemá jiný cíl, nebude to žádný výlet. Budeme tam dva dny,“ konstatoval.

Co se týče samotné cesty, ta je v plánu na 19. až 21. února s tím, že se poletí vládním speciálem. Okamura vysvětlil, že ač sháněl letenky komerční linkou, nepovedlo se mu je sehnat. Zároveň dodal, že je v delegaci větší počet osob, konkrétně se číslo pohybuje kolem 20 lidí.

Zmíněná cesta se připravuje ve spolupráci s afghánskou ambasádou. Okamura však nebude jediný z politiků, který se zúčastní. V delegaci bude například Tomáš Vymazal z Pirátů či Stanislav Berkovec z ANO, dále také podnikatelé ze zbrojního, strojírenského průmyslu a zemědělství. Mimo jiné by měli být i zastoupení náměstci resortů průmyslu, obchodu nebo zahraničí.

Okamura objasnil, že cestu připravuje již rok. Uvedl, že naše země má v Afghánistánu stále dobré jméno a tím, že je krize a ekonomika půjde dolů, tak se snaží nalézat stále nové trhy pro české firmy. Co se týče ceny za cestu, konečná suma není známá, jak uvedl předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který stojí v čele organizačního výboru, který cestu schválil.

„Plánovaná jsou reciproční setkání, možná se podaří dojednat i schůzku s prezidentem,“ sdělil Okamura s tím, že v Afghánistánu chce projednávat i migraci.

Nutno podotknout, že svůj zájem chce v zemi prosazovat i Vymazal. Vysvětlil, že on sám se k cestě přidal proto, aby využil příležitosti řešit s tamní vládou protidrogovou politiku a vývoz léčiv do Česka.

Kritika vojáků v misích

Za zmínku stojí, že Okamura je jedním z kritiků účasti českých vojáků na misi v Afghánistánu. On sám zastává názor, že by se vojáci ze země měli stáhnout. Okamura má také své vlastní názory na islám a problémy s tím. Uvedl, že afghánská strana to všechno ví, ale problém s tím nemá.

Na zmíněnou cestu upozornila na svém profilu na Twitteru také poslankyně Jana Černochová, který neskrývala jisté nepochopení.

„Bizarní! Ač se všechny poslanecké cesty ruší kvůli koronaviru, místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura plánuje navštívit Afghánistán. Včera cestu schválil organizační výbor. A doprovodí ho pánové Berkovec z ANO a Tomáš Vymazal z Pirátské strany. Smím se pánové zeptat, co tam budete dělat?“ napsala.