„A o kolik vyletí ceny za zeleninu, když jí dovážíme?‘‘ Na adresu Petříčka padly nepohodlné výroky

Na začátek statusu politik poznamenal, že k výzvám, aby Češi byli trochu potravinoví nacionalisté, se mu vybavil známý citát Tomáše Garriguea Masaryka.

„Vlastenectví je láska k vlastnímu květáku, nikoli nenávist k jiným,“ cituje československého prezidenta Petříček.

Dále uvedl, že se obchody přizpůsobují vůli zákazníků, s rostoucí oblibou farmářských trhů a českých potravin roste i jejich podíl na pultech.

„Bez kvót. Takže co nám v praxi nařízení povinného podílu českých potravin přinese?

Tak trochu návrat před rok 89.

Menší výběr potravin (Kde je italský parmazán nebo norský losos?), zato za vyšší cenu,“ napsal.

Na závěr ministr varoval, že dotyčný krok je proti pravidlům vnitřního trhu EU.

„Bude nás čekat žaloba,“ upozornil.

Na jeho příspěvek zareagovali sledující, kteří ministrovi něco připomněli anebo dokonce i vytkli.

„No, škoda, že jste to takhle pěkně po lopatě nevysvětlil i poslancům vlastní strany,“ vyslovila se Jana Škerlová.

„Vážený pane ministře, bohužel nikdo z poslanců ČSSD nehlasoval proti. Snad po vrácení Senátem již tento legislativní i věcný zmetek neprojde. Doufám, že i poslanci ČSSD změní názor a snad k tomu též přispějete,“ podotkl Michael Švarc.

Od některých uživatelů Facebooku nechyběly ani dotazy.

„A o kolik vyletí ceny za zeleninu, když jí dovážíme?“ zeptala se Míla Pokorná.

Další se podívali na tuto problematiku poněkud z jiného uhlu pohledu.

„Tímto nezabezpečíte kvalitnější potraviny, kvalita půjde v pomonopolním prostředí ještě více dolů. Nekvalitní potraviny z cizích zemí nejsou dány tím, že by nám to ‚sem strkala EU‘, je to tím, že obchodní řetězci kvůli nízké ceně nakupují to, co nežerou ani mouchy,“ vyjádřil se Jan Kocir.

Jiní vůbec nesdílí zmíněný názor ministra zahraničí.

„Navzdory všem monusům, co jste vyjmenoval, si myslím, že toto je krok správným směrem. Musíme být soběstační, abychom přežili v době krize,“ nesouhlasil s Petříčkem Pavel Calta.

S doporučením přišla Michaela Kiwii Roubickova.

„Myslím, že je to hlavně o spotřebiteli, když si koupí ty mražené americké blafy a polívky z pytlíku, tak holt se český zemědělec neuchytí, ale není třeba to lidem nějak vnucovat, spíš jak těm zemědělcům třeba jako stát pomoct prorazit, není to přeci jen EU, tak ať mají daňové úlevy nebo víc kooperativ,“ okomentovala.

Připomeňme, že ve středu poslanci schválili vládní novelu zákona o potravinách, učinili tak ve třetím čtení. Například má být podle schváleného návrhu již od příštího roku ve větších supermarketech 55 procent potravin z Česka.