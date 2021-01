Je situace natolik špatná? Ondráček doporučil premiérovi, aby zavolal do Ruska a objednal si tam vakcínu

Následně se slova ujal komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Podle jeho slov chce šéf resortu zdravotnictví omezovat především mobilitu obyvatel, což ve stávajícím legislativním prostředí nelze jinak než v nouzovém stavu.

Na jedné straně vyslovil pochopení pro stávající situaci. Současně by ale očekával, že ministři vlády Andreje Babiše nebudou jen stále mluvit o prodloužení nouzového stavu, ale také budou měnit právní rámce.

„Naší snahou by mělo být vytvořit takové právní prostředí, ve kterém se naučíme s koronavirem žít a dostaneme pod kontrolu ekonomiku a všechny věci, které s tím souvisí,“ poznamenal.

Nicméně Blatnému adresoval poděkování, s poslanci o závažnosti situace v Česku opakovaně hovoří.

„Zároveň mi dovolte, abych poděkoval panu premiérovi a ministrovi zdravotnictví za všechny schůzky a informace, které jsme si předávali. Kdyby se takto chovali všichni ministři, bylo by to určitě na pochválení, ale jsou zde ministři, u kterých už v podstatě ani nevíme, jak vypadají. Ale u vás to, pane ministře, neplatí,“ zdůraznil Ondráček.

V jisté věci ale vyslovil svůj zásadní postoj. Nemůže být spokojen s tvrzením vlády, které se týká toho, že situace je zlá nejen v Česku, ale i v jiných zemích.

„Řeknu to natvrdo. Je mi jedno, co dělají Němci. My jsme Češi, žijeme v České republice a jaké si to uděláme, takové to budeme mít,“ prohlásil zástupce komunistů.

Následně Ondráček poradil, aby předseda vlády zvedl telefon a zavolal do Ruska, zda by bylo možné pořídit vakcíny například od nich. Hned však doplnil, že se to pravděpodobně nestane.

„V tomto případě je to marné, je to marné,“ uvedl tím, že Česká republika čeká na rozhodování EU jako celku.

Rovněž Ondráček pronesl, že se komunisté vysloví ve prospěch prodloužení nouzového stavu za podmínky, že se do školních lavic vrátí více dětí a ne jen žáci prvních a druhých tříd základních škol.

Navíc politik usiloval o otevření horských středisek, která jsou sice zavřená, ale sjezdovky jsou přeplněny.

„O hygieně radši ani mluvit nebudu. Stačí se podívat do lesa hned vedle sjezdovky. Kam taky zajít, když je všechno zavřené a nápoje z výdejního okénka v této zimě tak fungují,“ podotkl.

V této souvislosti připustil, že na jihu Čech už mají žloutenku.

Vzhledem k tomu, že se v létě ski areály už nedokážou udržet, vláda by jim měla poskytnout pomoc, jinak, jak varoval poslanec, zkrachují.

Dříve v rozhovoru pro redakci poslanec k vakcínám uvedl, že za ruský Sputnik V by mohla mluvit čísla.

„Pokud máte a zveřejníte informace, kolik zemí na světě se již rozhodlo, že bude očkovat ruskou vakcínou a jaké objemy vakcíny již Ruská federace do těchto zemí dodala (Ruský fond přímých investic zaregistroval zájem o více než 1,2 miliardy dóz vakcíny Sputnik V pro více než 50 zemí světa – red.),“ podotkl.