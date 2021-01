Poslanci schválili prodloužení nouzového stavu. Nově potrvá do 14. února

Na dnešním jednání Poslanecké sněmovny byl přijat návrh komunistů, který počítá s prodloužením nouzového stavu do 14. února. Nouzový stav měl původně platit do 22. ledna.

Nouzový stav hájil před poslanci premiér Andrej Babiš. Ten uvedl, že pakliže chceme dosáhnout obratu v boji s epidemií, musíme aplikovat protiepidemická opatření. Plošná opatření pak bez stavu nouze zavádět nelze. Stav nouze, který byl vyhlášen naposled, by trval do zítřka 22. ledna.

Nutno podotknout, že návrh ze strany KSČM, který hovoří o prodloužení nouzového stavu o dalších 23 dnů, získal podporu 53 poslanců z 98, proti bylo 19.

Nouzový stav trvá v zemi v této vlně pandemie od 5. října. Tato žádost vlády byla pátá v řadě. Za zmínku též stojí, že na jaře trval nouzový stav 66 dní, nyní tomu tak bude minimálně 132 dnů.

K věci ve Sněmovně promluvil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ten uvedl, že v Česku probíhá stále silné šíření koronaviru, i když epidemie zpomaluje. Z toho důvodu je nutné prodloužit nouzový stav.

„Objektivním faktem je, že stav je rizikový. V důsledku toho evidujeme stále vysoké počty lidí v nemocnicích. Také počet osob, které v době, kdy zemřely, měly koronavirus, je stále nemalý, tedy kolem 150 lidí denně,“ uvedl.

Ten zároveň uvedl, že pakliže to bude situace dovolovat, začátkem února by se do škol mohli vrátit žáci prvního stupně základních škol.

„Prioritou jednoznačně je návrat žáků prvního stupně do základních škol. Nedá se předpokládat, že by k tomu došlo dříve než začátkem února, ale jestli to epidemická situace dovolí, potom toto datum je reálné. Týká se to i malotřídek,“ sdělil.

Nutno podotknout, že dnešní jednání Poslanecké sněmovny „zpestřila“ potyčka. Strkanice začala mezi nezařazeným poslancem Lubomírem Volným a místopředsedou Sněmovny Tomášem Hanzelem z ČSSD. Do rvačky se následně zapojilo ještě několik dalších lidí.

Vše začalo tím, že Hanzel vypnul Volnému mikrofon. Ten poté uvedl, že půjde k němu a použije jeho předsednický mikrofon. Kvůli rvačce musela být vyhlášena 15minutová přestávka.