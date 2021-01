České velvyslanectví nakrmilo gulášem hladové gardisty, kteří bránili Washington

Šéfkuchař české ambasády uvařil pět set porcí lahodného guláše, které pak diplomaté rozdali příslušníkům Národní gardy z Texasu a Nebrasky. Jak uvádí ve své reportáži Česká televize, kvůli potížím se zásobováním starostka města Muriel Bowserová vyzvala místní obyvatele, aby jim uvařili.

„To je úplně ideální příležitost k tomu, abychom texaské a nebraské Národní gardě, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, poděkovali za to, jak naopak oni pomohli nám svými specialisty v jedné fázi boje proti pandemii covid-19,“ prohlásil v rozhovoru pro ČT český velvyslanec Hynek Kmoníček.

🇨🇿🇺🇸 @CzechEmbassyDC uvařila 500 porcí guláše pro příslušníky Národních gard Texasu a Nebrasky, kteří byli ve Washingtonu v souvislosti s inaugurací. Ideální příležitost poděkovat za pomoc, kterou nám poskytli v boji proti koronaviru. ➡ https://t.co/mOw4uj16Lp #dneszambasád pic.twitter.com/IBJER50yC9 — MZV ČR (@mzvcr) January 22, 2021

Jak podotýkají reportéři, v obou státech jsou zastoupené české národní komunity a někteří vojáci mají česká příjmení.

V říjnu česká vláda schválila výpomoc vojenských lékařů ze Spojených států v boji proti pandemii koronaviru. Lékařský tým, který tvořili dva lékaři, jeden zdravotní terapeut, tři sestry a jeden organizační důstojník, vyslala právě Národní garda z Texasu a Nebrasky. Pomáhali ve Vojenské nemocnici Olomouc. Všichni měli za sebou intenzivní nasazení v péči o pacienty s covidem-19 v USA.

Rozhodnutí na rozmístění 26 tisíc příslušníků Národní gardy ve Washingtonu padlo poté, co radikálně naladění Trumpovi stoupenci 6. ledna vtrhli do budovy Kapitolu, kde se na společném zasedání obou komor Kongresu oficiálně stvrzovaly výsledky prezidentských voleb.

Dohled nad inaugurací

Národní garda dohlížela na klidný průběh inaugurace amerického prezidenta Joe Bidena, která se konala ve středu 20. ledna. Rychlou mobilizaci doprovázely organizační problémy, spojené především se zásobováním potravinami a zajištěním míst k odpočinku.

Svět obletěly záběry, jak stovky vojáků spí mezi směnami na kamenné podlaze v Kapitolu. Otřeseni těmito záběry začali proto politici, restaurace i celebrity kupovat gardistům jídlo z vlastních kapes.

I několik dní po inauguraci zůstávají v hlavním městě tisíce příslušníků národní gardy. Museli nicméně vyklidit prostory Kapitolu a ve čtvrtek se přesunuli do nevytápěných garáží. Jeden z gardistů řekl novinářům The New York Times, že nemají vytápění ani elektřinu. Asi tisíc vojáků musí chodit na jednu mobilní toaletu umístěnou před garáží.

Po protestech kongresmanů se později opět vrátili do budovy Kapitolu. Zhruba 15 tisíc příslušníků Národní gardy má v nejbližší době opustit Washington.