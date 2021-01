Je na tom Česko nejhůře v Evropě? Mezi mrtvé s covidem píšeme i oběti dopravních nehod, přiznal Blatný

Michálek obvinil vládu z toho, že Česko v počtech mrtvých patří mezi nejhorší země v Evropě. Hůř je na tom podle něj jen Británie či Portugalsko.

„Pokud jde o počet úmrtí, tak Česká republika s 15 osobami za den na sto tisíc obyvatel je na tom podobně jako Slovensko. Umírá nám denně na covid třikrát víc lidí než v Rakousku a dvakrát víc lidí než v Polsku. A umírá o třetinu víc lidí než v Německu,“ zdůraznil Michálek.

Ministr zdravotnictví se hájil tím, že se jedná o nedorozumění, neboť každá země má vlastní metodologii při vytváření statistiky. V tomto ohledu Blatný sdělil, že do koronavirové statistiky, kterou zveřejňuje jeho resort, se dostávají i lidé, kteří bezprostředně na covid-19 nezemřeli.

„My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid, jako člověka, který zemřel na covid, tak ten den máme kolem 150 mrtvých,“ prohlásil Blatný.

„Německo v současné době má výrazně vyšší smrtnost než Česká republika. A jestliže tyto dva parametry dáte do korelace, tak kde se jim proboha ti mrtví berou, jestliže nemají žádné nově nakažené? To je jenom důkaz toho, že v Evropě není nastaven žádný standard, jak to vykazovat,“ uvedl ministr.

Navíc polemizoval s Michálkem i v otázce oficiálních statistik. Podle něj je na tom sousední Německo mnohem hůře než Česká republika.

„Když by se podíval člověk na vedlejší data z té stejné stránky, tak zjistí, že k 19. lednu má Německo na svých 83 milionů obyvatel hlášeno 1700 mrtvých denně. To znamená, kdybych to přepočítal na počet lidí v ČR, tak u nás by muselo za ten den zemřít 204 lidí. Nezemřelo jich 204,“ řekl Blatný. Úmrtí s covidem-19 se v Česku pohybují v průměru kolem 150 denně.

Podle posledních údajů ze čtvrtka zemřelo na covid-19 v Česku 157 lidí. Celkový počet obětí pandemie v zemi dosahuje 7 435. Aktuálně nemoc prodělává 113 839 osob. Za celou dobu od vypuknutí pandemie se v Česku koronavirem celkem nakazilo přes 920 tisíc obyvatel. Během čtvrtka PCR testy odhalily 7 435 nakažených. Pomocí antigenních testů bylo odhaleno 19 310 nakažených.

Index rizika PES ukazuje hodnotu 73 a odpovídá tak čtvrtému stupni. Opatření ale nadále odpovídají stupni 5, který pro celou Českou republika vyhlásila vláda 27. prosince.

V pátek Německo zařadilo Česko na seznam vysoce rizikových zemí. Zpřísněná opatření pro cestování do Německa vstoupí v platnost o půlnoci ze soboty na neděli. Oznámil to Institut Roberta Kocha (RKI), který seznam spravuje. Jedná se především o komplikaci pro pendlery.

Sasko přistoupilo ke kompromisu s Českem v podobě dvou povinných testů na koronavirus pro přeshraniční pracovníky týdně. Nicméně Bavorsko bude zřejmě vyžadovat rozbory každých 48 hodin.

Pro běžné cesty do Německa je nutné při příjezdu z vysoce rizikové oblasti mít u sebe negativní test, který již není možné nechat si vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem, a to nejdříve po pěti dnech izolace.