Sobotní update covidu-19: Nakažených přibývá, reprodukční číslo roste, ale index PES klesl

I když včerejší počet nových případů oproti předchozím dnům vzrostl, stále můžeme říci, že ve srovnání s minulým pátkem jde o pokles o 860 případů.

Od počátku pandemie se v Česku nakazilo celkem 933 361 lidí, z toho se 808 263 vyléčilo. Nemoc nyní prodělává 109 828 lidí, z nichž se 6 149 pacientů nachází v nemocnicích. Stav 1 052 lidí je přitom hodnocen jako vážný. Covid-19 má ale bohužel na svědomí již 15 270 obětí. Zmiňme, že v lednu v naší zemi s koronavirem zemřelo 3372 lidí, což je více než za celý prosinec.

Za včerejší den bylo provedeno 30 178 PCR testů (celkový počet činí 4 411 908) a 24 184 antigenních testů (celkový počet činí 1 360 752). V naší republice se navíc od konce prosince také očkuje proti koronaviru. Pokud jde tedy o vykázaná očkování, údaje na webu hovoří o čísle 187 889. Včera bylo naočkováno 12 674 lidí, což je nejméně tento týden. Toto číslo se však může ještě změnit.

Pokud jde o reprodukční číslo, které uvádí, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, nyní má hodnotu 0,87. Mírně tedy vzrostlo, a to o setinu.

Zaměříme-li se na index rizika protiepidemického systému (PES), ten naopak klesl o čtyři body na 69 bodů. „Tabulkově“ tento index tak stále zůstává ve čtvrtém stupni, i když se oficiálně nacházíme v pátém stupni rizika. Důvodem pro pokles PES je zlepšení čtrnáctidenního průměru nakažených koronavirem mezi seniory.

Uveďme, že opatření proti koronaviru u nás, která se indexem řídí, aktuálně odpovídají právě pátému stupni, přičemž se zatím rozvolnění neplánuje. Pátý stupeň bude zřejmě platit ještě nejméně do půlky února, ale vypadá to, že by se mohla obnovit alespoňdocházka posledních ročníků do škol. O aktualizaci opatření systému PES, která by měla v Česku platit od 1. února, bude vláda jednat v pondělí.

Prodloužení nouzového stavu

Zmiňme, že i když epidemie mírně zpomaluje, šíření koronaviru je v Česku stále silné. Na čtvrtečním jednání (21. ledna) Poslanecké sněmovny byl proto přijat návrh komunistů, který počítá s prodloužením nouzového stavu do 14. února. Nouzový stav měl původně platit do 22. ledna.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud chceme dosáhnout obratu v boji s epidemií, musíme aplikovat protiepidemická opatření. Plošná opatření pak bez stavu nouze zavádět nelze.

Za zmínku stojí také to, že nouzový stav trvá v zemi v této vlně pandemie od 5. října. Tato žádost vlády byla pátá v řadě. Za zmínku též stojí, že na jaře trval nouzový stav 66 dní, nyní tomu tak bude minimálně 132 dnů.