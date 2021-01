Ondráček varoval Babiše před následky odmítnutí pomoci Ruska s vakcínou. Budeme prý jen u další mnichovské zrady

Premiér Andrej Babiš ve svém projevu během nedávné parlamentní schůze uvedl, že je naším hlavním problémem při řešení krize v současnosti to, že nemáme dostatek vakcíny. Poslanci Zdeňku Ondráčkovi však připadá zvláštní, že premiér přitom nechce usilovat o pořízení vakcíny z Ruska. Podle něj by nás to mohlo přivést k nepříjemnému výsledku.