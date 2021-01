Babiš se naočkoval a oznámil, že se registrační systém v únoru neotevře. Nejsou totiž vakcíny

Babiš v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), kde dostal druhou dávku vakcíny, přiznal, že kategorie občanů nad 80 let se bude očkovat ještě dlouho. Dne 1. února se navzdory předchozím plánům systém pro registraci dalších zájemců otevírat nebude. Může za to i nedostatek dávek vakcíny.

„My určitě nebudeme otevírat nějaké nové registrace, myslím kategorie občanů, protože zkrátka tuto kategorii (nad 80 let) budeme očkovat dlouho... Aspoň za mě není žádný plán, že bychom otevírali nějaké nové věkové kategorie z hlediska očkování,“ cituje premiéra ČTK.

Systém se otevře, až bude dostatek vakcín a podle zájmu lidí o očkování. Termíny Babiš neuvedl.

Podle Českého statistického úřadu v zemi žije kolem 440 tisíce lidí nad 80 let. Od 15. ledna se mohou na internetu registrovat na vakcinaci. Podle premiéra se jich zapsalo zatím zhruba 183 tisíc, z toho asi 100 tisíc čeká na přidělení termínu. Denně se podle něj registrují dva až tři tisíce lidí nad 80 let. Seniory, kteří se nezaregistrují, bude potřeba kontaktovat. Mohli by to dělat praktičtí lékaři i sociální odbory radnic, míní Babiš.

Náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová se domnívá, že by se očkování urychlilo, pokud by sociální odbory vytvořily seznamy seniorů i s jejich kontakty. Očkovací centra by se pak s radnicemi spojila pro zajištění vakcinace.

„Není problém ve schopnosti očkovat, ale problém je naorganizovat to správně. To je odpovědnost jednotlivých očkovacích míst a center, aby si to nějak naorganizovaly, aby to vyšlo na druhou dávku,“ poznamenal Babiš.

Česko zatím obdrželo 250 tisíc dávek vakcíny. Podle premiéra se naočkovalo již 192 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek oznámil, že Česko v příštích třech týdnech obdrží od firmy Pfizer/BioNTech o 20 % méně vakcíny, než se očekávalo. Od poloviny února by se měly dodávky zvýšit.

Firma Pfizer/BioNTech v polovině ledna dočasně dodávky v celé EU omezila kvůli navýšení výrobních kapacit.

Ministr zdravotnictví apeloval na občany, aby omezující opatření ještě vydrželi. Zkritizoval i podniky, které hodlají i přes zákaz otevřít.

„Kdo se tak chová, ohrožuje sám sebe i všechny ostatní. Nedělejte to, nemá to cenu. Není to naše zlovůle, je to snaha, abychom mohli brzy otevřít všechno a natrvalo,“ dodal Blatný.

Laboratoře v sobotu odhalily 4222 nových případů nákazy koronavirem, což je zhruba o 1000 méně než před týdnem. Pozitivních bylo přes 30 % testů. Nemoc nyní prodělává 107 345 lidí, z nichž se 5 741 pacientů nachází v nemocnicích. Celkem se od počátku pandemie v Česku nakazilo 937 617 lidí.