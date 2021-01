Blatný: O povinných respirátorech se rozhodne příští týden. Chystá se zákon o epidemickém stavu

Ministr Blatný v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že jeho resort chystá zákon o epidemickém stavu, který by nahradil neustálé prodlužování nouzového stavu.

„Je potřeba urychleně připravit zákon, kterému třeba v Německu říkají zákon o epidemickém stavu,“ řekl Blatný. „Zákon umožní to, že nebudeme už žádat o prodlužování nouzového stavu, princip krizového zákona a nouzového stavu je postaven na jiném principu, proto je potřeba zákon vytvořit,“ doplnil s tím, že by ho chtěl Poslanecké sněmovně předložit do 14. února.

Dále zopakoval, že již v únoru by se mohly do škol vrátit poslední ročníky základních škol a na návrat se mohou těšit také maturanti.

Do čtvrtého, mírnějšího, stupně indexu PES by se země mohla přesunout nejdříve v polovině února. Až poté by se mohly do škol vrátit i ostatní ročníky.

V příštím týdnu bude vláda jednat o zavedení povinného nošení respirátorů v MHD. Může za to britská mutace koronaviru, která je mnohem nakažlivější. Nejdříve ale počká, jak si s tím poradí v Německu a Rakousku.

„Pokud nezajistíme, že respirátory nedokážeme dostat mezi lidi za přijatelnou cenu, tak nemá cenu dělat toto nařízení,“ uvedl Blatný. „Jestli návrh podám, budu vědět příští týden, je tím nyní pověřena pracovní skupina pod hlavní hygieničkou a mají to podat během týdne,“ vysvětlil.

Ve studiu s ním diskutoval i prezident České lékařské komory Milan Kubek, který vyjádřil obavy, že respirátorů nebude dostatek.

„Respirátory si doma nikdo na koleni nespíchne,“ reagoval šéf lékařské komory.

Kolik je opravdu obětí?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) mnohé překvapil, když ve Sněmovně prozradil, jak počítají mrtvé s covidem-19. U Václava Moravce zopakoval, že se do statistik dostanou i lidé, kteří na koronavirus bezprostředně nezemřou.

„My víme, že zhruba 30 procent ze smrtí, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. Deset procent, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem, protože opravdu můžete umřít na něco úplně jiného, včetně té citované autonehody,“ řekl v ČT Blatný.

„Potom je šedesát procent, kde ta pravděpodobnost (úmrtí na covid, pozn. red.) je velká, ale není to jediný důvod. Vy máte koronavirus a k tomu třeba nádorové onemocnění,“ zdůraznil Blatný.

„My se s panem ministrem lišíme od začátku. Takhle nemůže vést zdravotnictví. V té hrůze na začátku listopadu se nám počet úmrtí zvedl o dvojnásobek. Slova pana ministra jsou blábol,“ reagoval na ministrova slova Kubek, který mu vyčetl i prosincové rozvolnění.

Ministr vysvětlil, že každý, kdo se dostane do nemocnice, je testován na koronavirus. Pokud pacient následně zemře, tak je uváděn v covidových statistikách. Podle dat ministerstva zdravotnictví má pandemie koronaviru v Česku již 15 369 obětí.