V neděli přibylo 2 376 nakažených, o něco méně než minulý týden. Vláda dnes probere úpravy systému PES

S koronavirem se u nás aktuálně potýká 104 889 lidí. Celkově se od vypuknutí epidemie nakazilo virem již 940 004 osob. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 5 621 nakažených, o 120 méně než v sobotu. Aktuálně je pak evidováno 15 453 úmrtí spojených s covidem.

Za včerejšek bylo vykonáno 7 652 testů a 7 581 antigenních testů. Naočkováno bylo 2 444 lidí. Vakcínu celkem dostalo 192 267 lidí.

Index rizika systému PES, na kterém závisí změna opatření proti koronaviru, zůstává třetí den na 69 bodech, což odpovídá 4. stupni protiepidemického systému. V zemi ale stále platí pátý stupeň a rozvolňování se zatím neplánuje. Česko by se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného z nejvyššího pátého do nižšího čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními mohlo přesunout nejdříve v polovině února. Co se týče reprodukčního čísla , které ukazuje, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, roste už osmý den v řadě, je na hodnotě 0,9.

Vláda během dnešního jednání probere úpravy protiepidemického systému PES. Od 1. února by tak měli začat platit změny některých opatření. Změna pravidel bude čekat školství, zdravotnictví i oblast kultury. Poslední ročníky základních škol a maturanti by se tak například mohli vrátit do škol.

Zákon o epidemickém stavu

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) včera oznámil, že jeho rezort chystá zákon o epidemickém stavu, který by nahradil neustálé prodlužování nouzového stavu.

„Je potřeba urychleně připravit zákon, kterému třeba v Německu říkají zákon o epidemickém stavu,“ řekl Blatný.

„Zákon umožní to, že nebudeme už žádat o prodlužování nouzového stavu, princip krizového zákona a nouzového stavu je postaven na jiném principu, proto je potřeba zákon vytvořit,“ doplnil s tím, že by ho chtěl Poslanecké sněmovně předložit do 14. února.

Tento týden také bude vláda jednat o zavedení povinného nošení respirátorů v MHD. Může za to britská mutace koronaviru , která je mnohem nakažlivější. Nejdříve ale počká, jak si s tím poradí v Německu a Rakousku.

„Pokud nezajistíme, že respirátory nedokážeme dostat mezi lidi za přijatelnou cenu, tak nemá cenu dělat toto nařízení,“ uvedl Blatný.

„Jestli návrh podám, budu vědět příští týden, je tím nyní pověřena pracovní skupina pod hlavní hygieničkou a mají to podat během týdne,“ vysvětlil.