Napjatá situace na hranicích: Pendleři jsou nervózní, kvůli testování se tvoří dlouhé kolony

Pendleři, kteří dojíždí za prací do zahraničí, nemají poslední měsíce zrovna nejjednodušší situaci. Vše jim totiž ztěžuje koronavirová pandemie. V současné chvíli se tak objevily informace, že některé hraniční přechody „praskají ve švech“. Tvoří se na nich totiž fronty právě těchto lidí, kteří musí dojíždět za prací.

Hned úvodem zmiňme, že Německo od neděle považuje naši republiku za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Z toho důvodu nařídilo testy na koronavirus každých 48 hodin. Sasko se ale s Českem dohodlo na kompromisu a požaduje dva testy na koronavirus za týden.

Prezidentka Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová uvedla, že vzhledem k situaci panuje mezi pendlery velká nervozita. Snaží se tak za pomoci ministerstva a vládou tlačit na bavorskou vládu, aby počet povinných testů pendlerů snížila. Myslí si totiž, že časté povinné testy jsou „logisticky neproveditelné“ a v důsledku zkolabují obě strany pohraničí.

Už nyní česká média informovala o tom, že hraniční přechody z Česka do Bavorska v Plzeňském kraji již od ranních hodin zažívají nápor pendlerů. Na místech se tvoří fronty, přičemž ta nejdelší, zhruba dvoukilometrová, je z české strany zřejmě na Folmavě na Domažlicku.

„Zhruba půlkilometrová fronta je také v Lískové na Domažlicku a než se dojede k hranicím, tak to trvá zhruba půl hodiny, na Folmavě asi hodinu,“ vyjádřila se k věci policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Poměrně klidná je situace v Železné Rudě na Klatovsku, kde se fronty aktuálně netvoří. Za zmínku stojí i to, že na německé straně přechodu stojí desítky vozů a čeští pendleři čekají ve frontě na ulici před Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda). Právě tam totiž testují dotyčné zdarma, a to od pěti do devíti hodin.

Připomeňme, že na všech třech přechodech jsou na německé straně mobilní testovací stanice. Na nich Němci provádí zdarma pendlerům antigenní rychlotesty. Brožová dodala, že čeští policisté zatím na přechodu situaci nekontrolují. Změní se to v případě, kdy bude potřeba dohlížet na dopravní situaci.

K tomu, jaká situace nyní panuje na dálničním přechodě Rozvadov, který je největší v Plzeňském kraji, se vyslovila tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Podle jejích slov je průjezdný a bez front. Na německé straně je zde odběrové místo až dále, za hranicí, u města Vohenstrauss v Horní Falci.

Situace v Německu

Uveďme, že se kolony tvoří také na hraničním přechodu do Bavorska v Pomezí nad Ohří, což komplikuje provoz. Již od čtyř hodin ráno zde Karlovarský kraj zřídil testovací místo, přičemž další se nachází za hranicemi na německé straně.

Podle aktuálních informací jsou kolony k testovacímu místu dlouhé několik set metrů. Auta však míří k parkovišti, na kterém se testuje, ve čtyřech proudech. Dopravu tam pomáhá řídit policie. Zdůrazněme ale, že se kolony čekajících aut tvoří jen na české straně, kde mohou pendleři získat výsledek testů na počkání. V Německu se kolony netvoří, ale výsledky testování jsou známy až do druhého dne.

I přesto, že se možnosti testování posílily, už brzy ráno zde kolony před testovacími místy dosahovaly až dvou kilometrů. Testovací místo je schopné otestovat několik desítek lidí za hodinu. Zmiňme, že Čechů jezdí denně do Německa za prací kolem 60 tisíc.