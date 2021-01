Nepovolená akce politiků v Teplicích: Babiš s Hamáčkem zuří a chtějí vyvodit následky. Někteří účastníci zpytují svědomí

Kdyby akce proběhla za normální situace, a ne ve stavu, kdy u nás kvůli koronavirové pandemii platí 5. nejvyšší stupeň indexu PES, nic by se zřejmě nedělo. Nyní však vyvolala pořádný rozruch, jelikož její účastníci ve většině případů nedodržovali platná nařízení – neměli roušky, nedbali na rozestupy a nezajímal je ani zákaz vycházení. Hotely navíc musí být zavřené, pokud nebere v potaz výjimku ubytování v rámci pracovních cest, případně ubytování lidí v karanténě.

Hotel Prince de Ligne, v němž seodehrála, patří zmiňovanému Petrovi Bendovi. Akce se mělo zúčastnit hned několik desítek lidí, přičemž někteří z nich v hotelu přenocovali, zatímco další hotel opouštěli až pozdě v noci, po zákazu vycházení.

Vypadá to tedy, že se zmiňované osoby nepoučily z chyb druhých. Připomeňme totiž, že loni na podzim musel post ministra zdravotnictví opustit Roman Prymula, a to kvůli podobnému přešlapu. Tehdy se totiž známý epidemiolog zúčastnil setkání v uzavřené restauraci na pražském Vyšehradě. Zajímavé navíc je, že poslance Hniličku, který je mimo jiné i šéfem vládní Národní sportovní agentury, by mohl čekat podobný osud. Také Jiří Paroubek, který na akci v Teplicích byl, se v minulosti kriticky vyjadřoval k nenošení roušek, a nyní nařízení sám porušuje.

Pokud jde o důvod této soukromé akce, zatím není znám. Ředitel zmiňovaného hotelu totiž na dotaz médií, jak je možné, že se v sobotu hotel otevřel pro soukromou společnost, neodpověděl.

Hamáček a Babiš zuří

Na tyto zprávy vzápětí reagovaly různé osobnosti politické scény. Akce rozzuřila například premiéra Andreje Babiše. A zuřil o to víc, když zjistil, že se party v teplickém hotelu zúčastnil také jeho muž. Tím není nikdo jiný, než bývalý hokejista, současný poslanec a také šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Premiér se tak nechal slyšet, že očekává, že Hnilička ze své účasti vyvodí zdůsledky.

„Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky. Na fotce jsem poznal i Milana Hniličku. Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ uvedl Babiš na svém Twitteru.

Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky. https://t.co/Wha7Y2DqDk — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 25, 2021

​To, co se odehrálo, se nelíbilo ani vicepremiérovi, ministrovi vnitra a šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi.

„Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení,“ prohlásil.

A negativně se k akci staví také vicepremiér Karel Havlíček, který si stojí za tím, že je podobná akce v dnešní době nepřijatelná. Promluvil také o tom, že se hotel tímto jednáním připravil o jakoukoliv pomoc státu.

„Nepřijatelné. Provozovna tím ztrácí šanci na jakoukoliv podporu. Měřit se musí všem stejně,“ pronesl.

Na akci však nereagovali jenom politici, ale také známé české osobnosti. Jedním z těch, kdo si neodpustil komentář, byl i herec a principál Divadla Na Jezerce, Jan Hrušínský.

„Paroubek, Benda, místopředseda Babišem dosazené Rady ČT Šlégr, zmocněnec Babišovy vlády pro sport a mnoho dalších privilegovaných papalášů... Dostanou od Zemana řád Bílého lva - jako Prymula, když byl v noci v zavřené hospodě na Vyšehradě?“ zamýšlel se na sociální síti.

Reakce zúčastněných

A jak se ke svému prohřešku staví zúčastněné osoby? Například Hnilička uvedl, že účast na akci v Teplicích byla chybou a je připraven podle svých slov nést následky. Zároveň prozradil, že věnoval na charitu 50 000 korun.

„Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuji si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky,“ řekl Hnilička, i když z jeho reakce není zřejmé, zda hodlá oddstoupit z čela Národní sportovní agentury.

Své chování se pak snažil vykoupit darem na charitu: „Okamžitě posílám 50 tisíc korun na charitu, vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni . Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci.“

Pokud jde o expremiéra a bývalého šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, ten potvrdil, že se v hotelu nacházel a že se tak údajně konala opožděná oslava kulatých narozenin Petra Bendy. Ten slavil narozeniny 20. ledna. Paroubek se však hájil, že akci spojil s pracovními povinnostmi.

„Petru Bendovi jsem krátce pogratuloval a pak jsem se věnoval práci. S jeho hotelovou společností mám dlouhodobou smlouvu o spolupráci . Řešil jsem s ředitelem a účetním jeho firmy hospodaření společnosti. Ostatně tak jako každý měsíc,“ vysvětlil svou účast Paroubek.

Následně odmítl, že by nějak slavil, jelikož, jak sám tvrdí, alkoholu se nedotkl už několik let: „Bláboly o mejdanu se mě dotýkají. Je o mně obecně známo, že již pět let nepiji alkohol. Přišlo mi rozumné a úsporné řešit v jednom pracovní věci a gratulaci, abych ušetřil jednu cestu do Teplic.“

Závěrem poznamenal, že v hotelu přespal proto, že „schůzka k hospodaření skončila kolem 20. hodiny“.

Věc už řeší policie

Vzhledem ke zprávám v médiích se nyní věcí zabývá i policie. Potvrdila to mluvčí policie Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová.

„Na základě zveřejněných informací v médiích celou věc prověřujeme. V případě, že se potvrdí, že došlo k porušení vládních opatření, bude věc předána správnímu orgánu,“ uvedla Hyšplerová.

Dotyčná však nechtěla postup kolegů nijak konkretizovat, jen dodala: „Musíme prověřit informace, které v médiích zazněly včetně fotografií, které byly použity, případně prověřit okolnosti té schůzky, nebo oslavy.“

Pokud jde o hygienu, ta se incidentem začne zabývat až na základě výsledku šetření policie a podstoupení události k správnímu řízení.

„Zatím nemám informaci, že by policie předala událost příslušnému samosprávnímu celku,“ prohlásila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Nicméně, co se týče teplického magistrátu, ten zatím nemá v plánu se případem zabývat, prozradil jeho tajemník Milan Fujdiak.

„Já jsem se o tom dozvěděl až dneska z novin. Počkáme až na to, co nám přijde ve spise od policie,“ řekl Fujdiak.