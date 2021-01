Nemáme ani soběstačnost ve vakcíně, ani vlastní nákupní politiku, zuří Václav Klaus ml. Celá věc se prý jen politizuje

Teď se totiž ukazuje, že vakcína není. „Každý, kdo se cítí ohrožen, by měl mít možnost být očkován. Ale na nejbližší tři měsíce na to můžeme zapomenout,“ uvedl Václav Klaus mladší.

„Mezitím umírají lidé, zejména staří lidé, a denně ztrácíme přes miliardu korun díky zavřené zemi a paralýze ekonomiky a života,“ podotkl politik.

„OK, asi to nejde. Ale trochu to evokuje otázku výkonnosti české vědy v uplynulých letech a účel mnoha miliard korun ‚na vědu´ a všechny agentury a akademie,“ poznamenal Klaus ml.

Klaus ml. se pak pozastavuje nad tím, že při tomto dlouhotrvajícím výjimečném stavu nemůže Česko jakožto země nositelů Nobelových cen (Heyrovský) a biochemiků světové úrovně (Holý) ani zkusit vyrobit vlastní vakcínu.

„Proč ale nemáme vlastní nákupní politiku? Proč máme 0% soběstačnost ve vakcíně? Jsme již jen gubernie?“ ptá se.

Podotýká pak, že nemůžeme samostatně vyhodnocovat ani ostatní vakcíny z jiných zemí, a to přitom, že máme vlastní Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Je tu od toho – abychom nepoužívali nebezpečná svinstva a zároveň zase kvalitní léky měly co nejhladší a nejrychlejší vstup na náš trh,“ poznamenal Klaus ml.

Namísto vyhodnocení toho, splňuje-li nějaká vakcína přítomná na trhu naše standardy, se celá věc podle Klause ml. jen politizuje - „jsme hlavně tak nějak ‚pro Evropu´ a neděláme nic“.

„Vše vyhodnocuje Evropská agentura a my můžeme čekat. Můžeme tedy i náš úřad pomalu zrušit? Maďaři se rozhodli pro vlastní postup a jejich ‚SUKL´ schválil vakcín asi 5 typů (včetně čínské a ruské). Nemyslím, že Maďaři mají nějak dramaticky nižší normy na bezpečnost léků než Česká republika. Trochu asi ano, což je čistě můj laický pocitový názor, ale já právě proto nevolám pro to, aby nám to schvalovali Maďaři. Jen to máme dělat my. Pokud je vakcína špatná – nepovolit. Pokud plní naše normy – povolit,“ tvrdí Klaus ml.

Pokračoval pak, že každý si může vybrat, jestli má rád Čínu a Rusko nebo ne, ale dělat z toho politiku je nesmysl.

„Vždyť možná i šéfredaktor Šafr a poslanec Žáček topí doma ruským plynem, aby jim nebyla zima. Co je v tom za politiku? Čínských výrobků používá každý mraky, jsou v autech a počítačích a všude. U vakcíny je to spíš tak – jako byste měli v domě zločince a taky náhodou samopal Kalašnikov. Tak ho nepoužijete, protože je ruskej? Nebo bude jediná starost, zda je funkční, jak uvádí výrobce, a nevybuchne vám v ruce a nezpůsobí větší škody. Asi za b, že?“ píše politik.

Klaus ml. trvá na tom, že posuzovat účinnost a bezpečnost vakcín májí především odborníci, nikoliv politici.

Při konzultaci s odborníkem tak Klaus ml. například zjistil, že „část vakcín (ruský Sputnik V, Astra Zeneca nebo čínská CoronaVac pozn. red.) používá víceméně ověřený způsob, jen ho upravuje na konkrétní současnou chorobu – druhá část vakcín (ta je u nás) jde zcela průkopnickým moderním způsobem, jenž kvůli tomu má rizika“.

„Ještě do včera kdybych se rozhodoval – tak bych čistě pocitově nechtěl čínskou – a obával bych se nižších bezpečnostních standardů nebo menší zřetel vůči nežádoucím vedlejším účinkům. Poté, co jsem prostudoval elaborát pana primáře – bych dnes chtěl Astra Zeneca,“ prozradil svou volbu Václav Klaus. ml.

Klaus ml. by proto čekal rozsáhlou debatu odborníků, co je lepší, respektive účinnost nebo jistota. Člověk by totiž měl mít co nejvíce odborných informací k dispozici a pak zformovat svůj vlastní názor a vybrat si jakou vakcínu chce.

To však podle něj nemá dnes žádný význam, protože tu není vakcína dostupná žádná. „A v mé věkové skupině určitě do podzimu nebude – a pak se začnou přeočkovávat zase ti nejrizikovější, kteří již měli být naočkovaní,“ shrnul politik.