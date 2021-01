ČT připomněla odsun Němců. Také napište, proč to bylo a co tomu předcházelo, reagují uživatelé na zveřejněný článek

Česká televize dnes zveřejnila článek o tom, že přesně před 75 lety začal organizovaný odsun Němců. V textu se uvádělo, že divoký odsun v prvních poválečných měsících provázelo krveprolití a že to odnesli i nevinní civilisté. Psalo se v něm také, že Němci před odsunem v Československu prožívali těžké měsíce. Na ČT se však sesunula vlna kritiky.

Obsáhlý článek, který se dnes objevil na portálu dané veřejnoprávní televize, nadzvedl mnohé ze židle. Pojednávalo se v něm o odsunu Němců a o tom, co tito lidé v té době prožívali. Podle ČT Němci v českých zemích po staletí tvořili početnou skupinu obyvatel a dle sčítání z roku 1930 jich v Československu žilo 3,15 milionu.

Zmínka padla i o tom, že „divoký odsun“ Němců v prvních poválečných měsících provázelo krveprolití, zatímco toto období později vystřídala „spořádanější“ fáze. Řeč přišla také na dekret číslo 33/1945, který u nás pro odsun připravil půdu.

„Norma, kterou Beneš podepsal bezprostředně po skončení zmíněné konference, odebrala drtivé většině příslušníků německé a maďarské menšiny československé občanství. Výjimku dostali pouze lidé, kteří „zůstali věrni Československé republice“. Němců a Maďarů se pak týkaly i další dekrety, na jejich základě byli souzeni před lidovými soudy a museli vykonávat nucené práce. Přišli také o půdu a majetek. Ten následně začali obhospodařovat ostatní obyvatelé Československa,“ stojí v článku.

„Lidé tak často spali namačkaní na holé zemi a čelili nedostatečné hygieně. Výjimkou nebyl nedostatek sociálních zařízení či nevyhovující voda. Zejména do září 1945 se pak vězni stávali častým terčem násilí ze strany českých dozorců,“ přibližuje veřejnoprávní televize.

Než však došlo na samotný odsud, Němci u nás dleprožívali těžké měsíce, které se nesly ve znamení vyčerpanosti a stresu. Za to prý mohl i nedostatek jídla, jelikož úřady pro Němce začaly vydávat speciální potravinové lístky s nápisem D (Deutsche). A řeč přišla i na tvrdou práci německých lidí či tzv. internační tábory, ve kterých prý panovaly velmi stísněné podmínky.

V neposlední řadě se v článku objevila i pasáž o tom, jak tyto organizovaného transporty Němců probíhaly a co si dotyční s sebou mohli či nemohli vzít.

„Každý deportovaný Němec si s sebou na cestu směl vzít zavazadlo, které nevážilo více než padesát kilogramů, a tisíc marek,“ stojí v textu.

Závěrem ČT uvádí, že odchodem těchto lidí „ztratily české země nejenom třetinu obyvatel, ale také dobré hospodáře a kvalifikované pracovníky“.

Reakce na sociální síti

Když se však tento příspěvek objevil na sociální síti, strhl vlnu reakcí. Spoustě uživatelů se totiž nelíbilo, o čem a jak Česká televize psala.

„Nějak se už vůbec v naší veřejnoprávní televizi nemluví o tom, proč se tak stalo a co tomu předcházelo! Jak ale známe naší vyváženou ČT, jistě to nedělá schválně. Jen někdo zapomněl a to je přece lidské,“ poznamenal poněkud ironicky jeden uživatel.

„Zapomněli jste nějak poznamenat, že odsun navrhla a prosadila Anglie. Že Češi to nevymysleli, se dá dohledat,“ připomínal médiu další.

A podobný názor zastávali i další: „Tak také pravdivě napište, proč to bylo a co tomu předcházelo. PRAVDIVĚ!“

Někteří k článku poznamenávali, že „největší problém historie je, že na ní lidstvo vždy pohlíží ze své vlastní doby“.

Další se vyjadřovali k tomu, že ČT psala i o tom, co si s sebou Němci v té době mohli vzít. „Docela luxus proti tomu, co si mohli vzít s sebou lidé do koncentráků… Karma?“ připomínali.

A ani dalším nepřišlo fér, o čem ČT informuje: „Připomeňme si bohatou historii pogromů na Čechy v pohraničí a odsuny Židů do koncentračních táborů a Čechů v Čechách v rámci budoucího osídlování vnitrozemí Němci.“

„Asi by bylo fér také psát o každém transportu do koncentračních táborů. Takhle to působí dost hloupě…“ myslí si někteří.