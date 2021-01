Hnilička kvůli skandálnímu mejdanu politiků rezignuje na mandát poslance

Poslanec a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO) se v reakci na účast na akci v teplickém hotelu vzdá poslaneckého mandátu, řekl to v rozhovoru pro server Info.cz. O setrvání na pozici vládního zmocněnce pro sport bude se dotyčný rozhodovat na základě reakcí ze sportovního prostředí.

K odchodu z postu, kvůli účasti na utajené oslavě 50. narozenin Petra Bendy v Teplicích, Hniličku vyzval premiér Andrej Babiš (ANO).

„Je to strašná chyba a měl by rezignovat na mandát poslance i na funkci šéfa Národní sportovní agentury,“ prohlásil premiér, který Hniličkovo chování označil za papalášství.

„Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení . Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky. Na fotce jsem poznal i Milana Hniličku. Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ uvedl Babiš na svém Twitteru.

Hnilička celou situaci okomentoval pro deník Blesk následujícími slovy: „Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů.“

„Ale uvědomuji si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám, jsem připraven nést následky,“ dodal Hnilička, který prý okamžitě jako omluvu za své chování zaslal na charitu 50 000 Kč.

„Vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci.“

Nepovolená akce v Teplicích

Ze soboty na neděli se v jednom z teplických hotelů uskutečnila akce, i když to nyní vládní opatření proti koronaviru neumožňují.

Účastníky akce byli mnozí čeští politici. Mezi ně patřil i politický podnikatel Petr Benda, expremiér Jiří Paroubek, poslanec Milan Hnilička i místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr.

Účastníci ve většině případů nedodržovali platná nařízení zavedená kvůli koronavirové pandemii – neměli roušky, nedbali na rozestupy a nezajímal je ani zákaz vycházení. Hotely navíc musí být zavřené, pokud nebereme v potaz výjimku ubytování v rámci pracovních cest, případně ubytování lidí v karanténě.

Hotel Prince de Ligne, v němž se akce odehrála, patří zmiňovanému Petrovi Bendovi. V hotelu se měla konat oslava jeho 50. narozenin, a kromě toho se mělo slavit i to, že se Benda stal před třemi měsíci otcem. Akce se mělo zúčastnit hned několik desítek lidí, přičemž někteří z nich v hotelu přenocovali, zatímco další hotel opouštěli až pozdě v noci, po zákazu vycházení.

To, co se v Teplicích odehrálo, se kromě Babiše nelíbilo ani vicepremiérovi, ministrovi vnitra a šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Ten podotkl, že jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta kvůli porušení vládních nařízení.

Negativně se k akci staví také vicepremiér Karel Havlíček, který si stojí za tím, že je podobná akce v dnešní době nepřijatelná. Promluvil také o tom, že se hotel tímto jednáním připravil o jakoukoliv pomoc státu.

Vzhledem ke zprávám v médiích se nyní věcí zabývá i policie.