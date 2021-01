Lidovky: Kvůli dezinformacím většina ošetřovatelů nechce vakcínu. Hledá se způsob, jak je k ní legálně přimět

Až 60 % pečovatelů v domovech pro seniory se odmítá naočkovat. S tímto zjištěním přišly Lidovky.cz. Mohou za to údajně dezinformace o vakcíně proti koronaviru. Nyní se hledá způsob, jak zaměstnance k očkování přimět, aniž by byl porušen zákon.

Podle Lidovek.cz očkování odmítají především mladší zaměstnanci. Nic na tom nemění ta skutečnost, že pečují o osoby v rizikovém věku. K očkování jsou vstřícnější naopak starší zaměstnanci, kteří kvůli svému věku mají z koronaviru větší obavy.

„Mrzí mě to. Místo toho, aby byli rádi za možnost nechat se očkovat, tak se k tomu takhle staví,“ řekla serveru Lidovky.cz ředitelka pražského Domova seniorů Michle Věra Barešová. „Proti vakcíně jsou spíše mladší zaměstnanci. Přečtou si poplašnou zprávu na internetu, že po ní nebudou moci mít děti, a raději ji odmítnou,“ dodala Barešová.

Podle ředitelů sociálních zařízení, se kterými Lidovky.cz mluvily, za to mohou dezinformace, které kolují na internetu. Informační kampaň ministerstva zdravotnictví nezabírá. V Domově pro seniory Krásné Březno v Ústí nad Labem nechce očkování podstoupit až 60 % pečovatelů.

Jedním z hlavních argumentů odmítačů je to, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle, a proto se bojí vedlejších účinků. Mnozí navíc covid-19 již prodělali, a proto spoléhají na přirozenou imunitu. Některým dokonce jejich vlastní lékař doporučuje, aby s ní počkali.

Nicméně vakcíny není zatím dostatek, což vedlo i k odložení spuštění registru pro zájemce o očkování lidí pod 80 let. Tudíž, až si to někteří pečovatelé rozmyslí , nebudou muset vakcínu obdržet.

Tímto problémem se již začalo zabývat ministerstvo práce a sociálních věcí, ačkoli vakcinaci nemá bezprostředně na starosti. Pečovatelé, kteří odmítají vakcinaci, mohou totiž ohrozit klienty domovů seniorů.

„Ačkoliv je strategie očkování včetně osvěty v gesci ministerstva zdravotnictví, budeme se snažit důležitost očkování vysvětlovat i zaměstnancům v sociálních službách, které oslovujeme průběžně přes sociální sítě i přímo přes poskytovatele sociálních služeb,“ řekl Lidovkám.cz mluvčí resortu Vladimír Dostálek.

Na situaci reagoval i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Hlavní otázkou totiž je, jak přimět pečovatele k očkování, aniž by byl porušen zákon. Vzhledem k tomu, že je vakcinace proti covidu-19 dobrovolná, nemůže ji zaměstnavatel vynucovat.

„Pokud by zaměstnavatel v případě odmítnutí očkování nevyužil možnosti převedení v rámci sjednané pracovní smlouvy, může zaměstnanci určit překážku v práci, v praxi půjde de facto o zákaz vstupu na pracoviště,“ píše odborový svaz.

V takovém případě by ale museli zaměstnancům zaplatit plnou mzdu, na což nejsou peníze. Navíc domovy pro seniory dlouhodobě trápí nedostatek pracovníků.

Očkování v Česku

V současné době probíhá první fáze očkování, která je zaměřená na nejrizikovější skupiny obyvatelstva, kam patří zdravotníci pečující o pacienty s koronavirem, senioři nad 80 let nebo klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je proočkovat alespoň 70 % lidí této kategorie.

Podle Českého statistického úřadu v zemi žije kolem 440 tisíce lidí nad 80 let. Od 15. ledna se mohou na internetu registrovat na vakcinaci. Podle premiéra se jich zapsalo zatím zhruba 183 tisíc, z toho asi 100 tisíc čeká na přidělení termínu. Denně se podle něj registrují dva až tři tisíce lidí nad 80 let. Seniory, kteří se nezaregistrují, bude potřeba kontaktovat. Mohli by to dělat praktičtí lékaři i sociální odbory radnic, míní Babiš.

Navzdory předchozím plánům se systém pro registraci dalších zájemců nespustí 1. února. Může za to i nedostatek dávek vakcíny i pomalé očkování v rámci první vlny.

Podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi by se naočkovat proti koronaviru nechalo 58 % respondentů.