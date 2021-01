Britská příručka pro rodiče o bílém privilegiu zvedla Hampla ze židle. „Tupost a konformita,“ reaguje

Pokyny, které byly zveřejněny online, říkají: Jste-li rodičem, pečovatelem, prarodičem nebo zákonným zástupcem, vytvořili jsme užitečného průvodce, jak s dětmi mluvit o tématu „bílé výsady“.

„Věříme, že vzdělávání dětí o bílém privilegiu je součástí [výuky o světě], a proto s nimi mluvíme o tom, jak být aktivně antirasistické,“ uvádí se v textu.

Příručka vysvětluje: „Možná jste už někdy slyšeli frázi „bílé privilegium“ - v USA je to velmi běžné. Možná si také myslíte, že ve Velké Británii neexistuje. Ale rasismus je také zde velmi skutečný a není vždy tak viditelný a zřejmý jako fyzické nebo slovní týrání - existuje v našich institucích a ovlivňuje naše děti a mladé lidi“.

Na adresu bílých lidí je uvedeno, že tento pojem neznamená, že běloši tvrdě nepracovali pro to, co mají, nebo že netrpěli. Jednou z mnoha věcí, které „bílé privilegium“ znamená, je podle průvodce to, že existují problémy a témata, na které běloši často nemusí myslet, včetně reality rasismu.

„Nemůžeme ovládat svou etnickou příslušnost - ale více si uvědomovat, jak rasismus působí a ovlivňuje ostatní lidi, nám pomáhá činit věci spravedlivější pro všechny ve společnosti,“ zdůrazňují autoři příručky.

Barnardo's potom stanoví příklady „bílé výsady“ včetně toho, že pokud se ráno probudíte v domě, který budete vlastnit, s větší pravděpodobností budete mít dostatek prostoru pro všechny, s nimiž žijete.

Rovněž říká, že bílá výsada znamená být v práci, mít manažerskou práci a cítit se bezpečně doma a ve své místní oblasti.

Dodává: „pomůžete svým dětem připravit se na školu, kde je pravděpodobně budou učit bílí učitelé, a uvidíte spoustu příkladů lidí, jako jsou oni, kteří dosahují skvělých věcí v historii a literatuře.

„Pokud jste spáchali trestný čin, je větší pravděpodobnost, že vás zatkne bílý policista, budete vyšetřováni bílým soudcem, a je větší pravděpodobnost, že vyjdete na svobodu, protože míra trestního stíhání a trestů pro černochy byla třikrát vyšší než pro bělochy,“ pokračuje průvodce.

Barnardo's doporučuje další čtení, včetně článku, který zveřejnila Al-Džazíra s názvem Všechny způsoby, jak jsou bílí lidé privilegovaní ve Velké Británii (All the ways white people are privileged in the UK) a knihu s názvem Proč už nehovořím s bělochy o rase (Why I’m No Longer Talking to White People About Race) od Reni Eddo-Lodge.

„Je důležité si uvědomit, že to, že se člověk narodí s určitým odstínem pleti, poskytuje lidem v životě určitou výhodu, to, co lidem jiné barvy pleti není dovoleno. Vytvářením většího povědomí a porozumění pomáháme budovat spravedlivější společnost pro budoucí generace,“ uvádí se na konci příručky.

Reakce Petra Hampla

„Za tisíce let lidských dějin nevíme o žádném případu, kdy by rodiče takhle vedli děti. V mnoha případech dětem vysvětlovali, že na tom nikdy nebudou jako příslušníci honorace. Že nikdy nedostanou stejnou šanci a že se s tím musí smířit. Ale nikdy jim neříkali, že jsou odpornými zločinci jenom tím, že se narodily,“ rozhořčuje se Hampl.

Český sociolog tuto instrukci interpretoval jako „průvodce, jak správně vysvětlit dítěti, že je zločincem už jenom tím, že se narodilo s bílou barvou kůže, a že tato vina nemůže být nijak smyta“.

Poukázal na to, že shodou okolností přichází tahle příručka v době, kdy školství v celém západním světě prochází „dramatickými změnami“.

„Už není zapotřebí se toho hodně naučit. Jediným cílem je získat sebevědomí. Vypěstovat arogantní fracky, kteří neumí nic, ale myslí si, že jim patří svět. Ale těm stejným mladým lidem musíte vysvětlit, že jsou zločinci už jenom tím, že se narodili. Máte jim vštípit největší možné ambice a zároveň připravit na to, že budou terčem útoků, ponižování a nejrůznějších ústrků, protože jsou běloši. A že to mají ochotně přijímat,“ prohlásil na závěr sociolog.