České ministerstvo zahraničí se obrátí na ruské velvyslanectví kvůli situaci s Navalným a nelegálními protestními akcemi

Ministerstvo zahraničí bude požadovat od ruského velvyslance Alexandra Zmejevského vysvětlení ohledně zadržení opozičního aktivisty Alexeje Navalného a situaci s nepovolenými protesty, které se v sobotu konaly po celém Rusku. Na dotaz ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Zároveň rezort sdělí velvyslanci svůj postoj k celé věci.

„Co se týká naší reakce, budeme chtít od pana velvyslance Zmejevského vysvětlení ohledně zadržení i násilného potlačení protestů a sdělíme mu náš postoj k celé věci,“ oznámil Petříček.

Připomeňme, že šéf rezortu zahraničí ČR se kvůli koronaviru nemohl zúčastnit dnešního jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie, na němž měl být rozšířen sankční seznam proti osobám v Rusku, které se podílely na zatčení blogera Alexeje Navalného.

Přestože řada zemí od Litvy přes Polsko po Itálii navrhovala potrestat lidi odpovědné za Navalného zatčení a uvěznění, k jednomyslné shodě dnes ministři nedospěli. Podporu neměla od řady zemí, mimo jiné od Německa či Lucemburska.

Některé země chtěly dát přednost jednání s ruským vedením a šéf unijní diplomacie Josep Borrell proto vyrazí začátkem února do Moskvy apelovat za propuštění Navalného.

„Převážila snaha zasadit se o okamžité propuštění Alexeje Navalného přímo v Moskvě. Předpokládám, že pokud se to nepodaří, k debatě o sankcích se vrátíme. Evropská unie by měla využít tlak, který jí umožňuje její ekonomická síla,“ uvedl Petříček.

Ministr ve svém mikroblogu na Twitteru již předtím odsoudil zatčení Navalného a zadržení řady účastníků sobotních demonstrací na jeho podporu v různých ruských městech.

Podle ministra by měla Česká republika do budoucna přehodnotit celkové vztahy s Ruskou federací, a to včetně ekonomických.

Zatčení Navalného a zadržení řady účastníků sobotních demonstrací na jeho podporu odsoudil i první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Podle vicepremiéra je postup ruské vlády proti Navalnému „obrovskou ostudou Ruské federace“, která ukazuje obavu režimu z nestability a vlastních občanů.

Zatčení Navalného a nelegální protestní akce v Rusku

Navalnyj byl zadržen 17. ledna v Šeremetěvu po svém návratu z Německa, kde byl léčen po incidentu s údajnou otravou. Městský soud v Chimkách umístil Navalného na 30 dní do vazby. Podle Federální vězeňské služby byl Navalnyj, po němž bylo vyhlášeno pátrání, zatčen za opakované porušování zkušební doby během svého podmíněného trestu.

V sobotu se v různých městech Ruska konaly nepovolené protesty. Příznivci Navalného vyzývali lidi k účasti v nich. Ruské ministerstvo vnitra a generální prokuratura opakovaně upozorňovaly na odpovědnost jak organizátorů, tak i řadových účastníků nepovolených akcí. Generální prokuratura současně požadovala zablokování výzev šířených na internetu, které podněcovaly k účasti na těchto akcích, což je samo o sobě zákonem zakázáno. Podle prezidentova tiskového tajemníka Dmitrije Peskova vyzývají k akci „určití provokatéři“, jejichž jednání „je nám naprosto jasné“.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí dříve doporučovalo zahraničním politikům komentujícím situaci s Navalným, aby dodržovali mezinárodní právo a řešili problémy svých zemí, a v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že prohlášení západních politiků na toto téma jsou „jako přes kopírák“. Peskov prohlásil, že Kreml nehodlá poslouchat prohlášení ze zahraničí o Navalném.