„Už zmlkněte, mě nezajímá, zda je černý, bílý či pruhovaný, jde o schopnosti!” Co takhle rozčílilo Iva Valentu?

Zda se, že český podnikatel a politik Ivo Valenta již toho má plné zuby. Tentokrát obvinil aktivisty usilující o tzv. rovné příležitosti pro představitele různých ras z umělého rozdělení společnosti a diskriminace většiny. Konkrétně jde o požadavky zajistit menšinám přednostní práva či privilegia v různých odvětvích, a to včetně umělecké sféry.

Bývalý senátor a podnikatel Ivo Valenta je známým odpůrcem pokrokářských ideálů, aspoň když to zasahuje podnikatelskou sféru či poškozuje principy zdravé konkurence v jakékoliv oblasti. Ve své nové glose na portálu Parlamentní listy Valenta opakovaně zdůraznil svůj odmítavý postoj vůči nátlaku ze strany některých skupin, zaměřený na umělou podporu představitelů určité rasy pod praporem boje proti diskriminaci a za stejná práva. Podle Valenty je výsledkem pravý opak, a sice diskriminace představitelů většiny.

„Nyní aktivisti opět vylezli z nor a dle médií znovu tlačí na to, aby animované černochy v celé Evropě dabovali černoši. Na paškál se dostal například americký animovaný film Soul (v české distribuci Duše). Film je z prostředí černošských jazzmanů, jenže ho do evropských jazyků dabují evropští herci. A to je podle aktivistů špatně. Co je to za nesmysl?!” zuří český podnikatel.

Mezi jednotlivými příklady požadavků toho druhého je třeba změna názvů osvědčených výrobků, patentovaných obrazů a brandů, psaní slova černoch s velkým písmenem apod. Dalším perlou aktivistů je podle Valenty snaha ovlivnit filmový průmysl , a to včetně dabování jednotlivých dílů.

To je názorný příklad toho, když požadavky aktivistů jsou v naprostém protikladu se zdravým rozumem, myslí si Valenta. Vždyť to není možné – sehnat dostatečný počet profesionálních dabérů negroidní rasy v evropské zemi. Kromě toho to zřejmě podkopává zásady férové konkurence, která se má zakládat na osobních schopnostech a dovednostech, nikoliv na základě příslušenství k určité rasové, etnické či náboženské skupině.

„Tahle práce stejně jako další odvětví přece vůbec není o barvě pleti, ale o schopnostech. Člověk buď dělá svou práci dobře, nebo ne. A je úplně jedno, jestli je bílý, černý nebo třeba pruhovaný,” uzavřel věc Ivo Valenta.

Scarlett Johanssonová přenechala roli transgenderům

Před necelými třemi lety svět zaznamenal kontroverzní případ, kdy slavná americká herečka Scarlett Johanssonová se musela vzdát své role v plánovaném filmu Rub & Tug, kde měla ztvárnit zločince Danteho Texe Gilla, který se původně narodil jako Lois Jane Gillová. Důvodem tohoto rozhodnutí se údajně měl stát značný nátlak na herečku ze strany LGBT komunity, jejíž představitelé považovali za nevhodnou skutečnost, že úlohu transgenderové postavy bude hrát žena.