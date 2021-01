Prymula promluvil o mutacích covidu-19. Kdy se objeví v Česku?

Exministr a epidemiolog Roman Prymula poskytl Lidovým novinám rozhovor, v němž promluvil o výskytu britské a jihoafrické mutace v Česku. Zmínil však i novou mutaci, brazilskou. Uvedl svůj názor na to, kdy se k nám mutace dostanou a co si myslí o dalších opatřeních.

Zásadní rozdíl mezi rozšířenou variantou covidu-19 a britskou mutací vidí Prymula v rychlosti šíření.

„Nepochybně už pronikla do řady evropských zemí, včetně České republiky. Obecně platí, že viry přirozeně mutují. Od začátku epidemie byly po celém světě zachyceny zhruba čtyři tisícovky různých mutací koronaviru. A tři z nich se ukázaly jako klinicky významné – jedná se o britskou, jihoafrickou a brazilskou mutaci,“ uvedl bývalý ministr.

Rychlejší nakažení

Vzápětí však dodal, že je nutné si uvědomit, že tyto zmíněné nové varianty viru jsou sekvence mutací. Na příkladu britské mutace ukázal, že ta má například 29 mutací. Tato sekvence pak dostává název na základě země, kde byla mutace poprvé objevena.

Obecně se uvádí, že zmutovaný vir z Británie se šíří o 40 procent rychleji. Prymula to vysvětluje tím, že se umí virus dostat do buňky lépe a tím se na ni rychleji váže. Prymula vysvětluje, že to v důsledku znamená, že může infikovaný rychleji nakazit jinou osobu.

„Opatření, která se teď standardně využívají, proto nemusejí být dostatečná. Virus rychleji útočí. Jestliže jsme dříve říkali, že rizikový kontakt je takový, který trvá déle než 15 minut, tady se může stát, že se ta doba zkrátí. Ostatně i proto Česká republika a další země zvažují, že zavedou povinnost nosit respirátory minimálně na některých veřejných místech,“ dodal.

Prymula objasnil, že ač se britská mutace šíří rychleji, zatím nevypadá, že by přinášela těžší průběh. A co se týče očkování, exministr uvedl, že funguje i na mutaci. Za zmínku též stojí, že podle Prymulových slov by měla být imunita po prodělané nemoci širší než zmiňované tři měsíce. Také vysvětlil, že i lidé, kteří již covid prodělali, by měli být před mutací chránění.

Podle jeho slov je však těžké určit, kolik lidí může mít britskou mutaci.

„Data z Fakultní nemocnice Brno, kde ji detekovali už u desítek lidí, naznačují, že už je u nás poměrně masivně zastoupená. Ministr zdravotnictví Jan Blatný hovořil o tom, že britskou mutaci může obsahovat deset procent pozitivních vzorků. To je číslo, které asi odpovídá realitě. V blízké době se však změní, očekávám, že do měsíce jich bude 40 až 50 procent,“ uvedl.

Nárůst případů

Prymula také dodal, že se musí počítat s tím, že během dvou či tří měsíců vystřídá v Česku původní a nejvíce rozšířený virus. S tím následně hrozí nárůst počtu nových případů.

„Samozřejmě na to budeme muset reagovat patřičnými opatřeními. Je však pravda, že už moc není k čemu sáhnout. Už jsem zmínil úvahy o povinných respirátorech, podle mě je ale důležité také to, aby lidé opravdu striktně dodržovali stávající nařízení a distanc. Riziko je skutečně velké, řada pracovníků se teď nakazila při očkování v domovech seniorů. Z toho plyne, že je třeba ještě více dodržovat rozestupy a chránit se,“ vyzval.

Exministr také odpovídal na otázku, co si myslí o možném zavedeném šestém stupni v protiepidemickém systému. On sám osobně s tím problém nemá, stejně tak je pro zavedení respirátorů FFP2 v hromadné dopravě.

Téma padlo i na jinou mutaci, tu jihoafrickou. Podle Prymuly hrozí vyšší riziko reinkence než u klasického kmene. Vysvětlil, že si téměř polovina z infikovaných touto mutací nevytvořila žádné protilátky. Dodal však, že to vědci studovali zatím jen v rámci jihoafrické varianty a tudíž neví, zda proti ní funguje imunita, kterou člověk získal po prodělání obyčejného covidu. Prymula se však nedomnívá, že přináší těžký průběh, je však nakažlivější.

Tato mutace se v Česku objeví podle Prymuly za dva až tři týdny: „U nás se může objevit poměrně rychle. Německo (jihoafrická mutace tam byla již zaznamenána, pozn.) má přímé letecké spojení s Jihoafrickou republikou, proto tam onu mutaci už mají. Česko leteckou linku s JAR nemá, hranice však v případě viru nehrají roli. Mutace se šíří poměrně intenzivně, očekávám tedy, že dojde i na naše území. Myslím si, že v Česku bude tak za dva až tři týdny,“ uvedl.

Riziko těžšího průběhu

Nutno podotknout, že byla však detekována ještě jedna mutace, a to brazilská. Ta se podle Prymuly liší od běžného covidu tím, že by mohla způsobovat těžší průběh.

„Z veřejně dostupných zdrojů víme, že v Brazílii přibývá úmrtí na tuto mutaci, zatím to ale není oficiálně potvrzené. Je těžké ověřit, zda to opravdu souvisí s novým kmenem viru. O rychlosti šíření této varianty chybí kvantitativní data, takže nemohu soudit, zda se šíří tak rychle jako zmíněné britská a jihoafrická mutace,“ uvedl

Závěrem Prymula vyzval k tomu, aby si lidé uvědomili, že se opravdu mohou snadněji nakazit. Dodal, že ač hrozí další nárůst počtu nových případů a tím i reakce dalšími opatřeními, zároveň přiznal, že již není k čemu moc sáhnout.

Co se týče aktuální situace v zemi, pak zmiňme, že skóre PES kleslo na 68 bodů. Počet nových případů za včerejší den se zastavil na čísle 6910, aktivních případů zůstává 99 934, vyléčených pak 831 394. Na nemoc zemřelo 15 618 osob a vyléčilo se z ní 5 852 lidí.