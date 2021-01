Skóre PES je 13 dní po sobě na úrovni čtvrtého stupně, ale rozvolňování nehrozí

V pondělí bylo vykonáno 32 076 antigenních testů a 25 261 PCR testů. Zjištěno bylo 6 910 nově infikovaných, což je o 746 méně než minulý týden. Situace zůstává nadále nejsložitější v Trutnově.

Celkově je aktuálně nakaženo 99 934 lidí, z toho si stav 5 852 z nich vyžádal hospitalizaci. Údaje ministerstva zdravotnictví svědčí o tom, že doposud s covidem-19 zemřelo 15 618 osob.

Zmiňme, že hodnota PES se ve srovnání s nedělí o jeden bod snížila. Snížení bylo způsobeno nižším počtem nakažených na 100 000 obyvatel. To, že index poklesl jenom o jeden bod, způsobilo zvýšení reprodukčního čísla na 0,93.

Co se týče dvoutýdenního průměru nakažených covidem-19 mezi důchodci a podílu hospitalizací s covidem-19, u kterých se nemoc prokázala až v nemocnici, tyto hodnoty trvale klesají, PES to však neovlivnilo.

Statistika svědčí o tom, že v České republice epidemie zpomaluje. Například v neděli bylo zaznamenáno 2 376 nových případů, zatímco minulou neděli 2 640. Nedělní nárůst tak byl nejnižší od 13. prosince.

Za uplynulý týden bylo zaevidováno přibližně 48 tisíc případů covidu-19, ještě o sedm dní dříve jich bylo přes 56 tisíc, ještě dříve čísla dosahovala až 89 tisíc nakažených za týden.

Nehledě na to, že index PES již několik dní vykazuje hodnoty pro čtvrtý stupeň protiepidemických opatření, v Česku stále platí pátý nejpřísnější stupeň opatření. Vláda plány na rozvolňování prozatím neavizovala.

Očkovací systém pro zdravotníky

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce zmínil, že by se Česko mohlo přesunout do čtvrtého stupně nejdříve v polovině února. Podle odhadů by do té doby počet hospitalizovaných mohl klesnout pod tři tisíce.

Dnešním dnem se mohou do systému očkování registrovat i zdravotníci. Systém však bude prozatím sloužit spíše pro přihlášení než k rezervaci termínů, a to z toho důvodu, že Česká republika nemá k dispozici dostatečné množství vakcíny. Jan Blatný se vyjádřil, že systém registrace zdravotníků by měl začít fungovat kolem poledne.

V pořadu České televize ministr zdravotnictví varoval před tím, že očkování prioritní skupiny, do které patří důchodci a zdravotníci, se zpozdí asi o měsíc. Podle původního plánu mělo být očkování této skupiny hotové do konce února.

Česko obdrželo kolem 250 tisíc dávek vakcíny, ze kterých většina je od společnosti Pfizer/BioNTech. Použito bylo prozatím 196 tisíc dávek. Česko má k dispozici přibližně 8 600 dávek vakcíny společnosti Moderna.



Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová avizovala, že další dávky by měly dorazit do konce tohoto týdne. V únoru se pak očekává dodávka ještě 110 tisíc dávek. Původně měla Moderna již v lednu dodat 80 tisíc dávek vakcíny, nakonec však dodá přibližně čtvrtinu.