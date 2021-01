Praha připravuje svoji kampaň na podporu očkování. Spustí i nový web

Jak píše web tn.cz, hlavní město se pustilo do přípravy kampaně o očkování. Stát jako celek zatím žádnou kampaň na podporu očkování nespustil, Praha tak vzala situaci do svých vlastních rukou.

„My mediální kampaň zatím neděláme, protože není vakcína,“ uváděl premiér Andrej Babiš.

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček vysvětlil, že nyní vstupujeme do kritické fáze a boj se svádí především s dezinformacemi o očkování. „Nesmíme tomu nechat občany napospas,“ dodal.

Podle všeho by se Praha měla soustřeďovat hlavně na ty, kteří jsou dezinformace o očkování nejvíce ohroženi. Hlavní město kromě toho chystá i web k očkování proti covidu-19.

„Spouštíme informační web o očkování proti nemoci #Covid19. Na jednom místě tak najdete třeba návod, jak se správně objednat na očkování, kontakty na všechna očkovací centra a také tady vyvracíme mýty o očkování,“ je uvedeno na Twitteru.

Spouštíme informační web o očkování proti nemoci #Covid19. Na jednom místě tak najdete třeba návod, jak se správně objednat na očkování, kontakty na všechna očkovací centra a také tady vyvracíme mýty o očkování.



Web najdete na https://t.co/AJiXSIc62q. #SpolečněToZvládneme pic.twitter.com/8BzFmTVTnb — Hlavní město Praha (@PrahaEU) January 26, 2021

​Primátor Zdeněk Hřib se domnívá, že vláda zaspala z hlediska nějaké medializace, z toho důvodu se šíří dezinformace a hoaxy, které pak mají vliv na veřejné mínění.

Situace v zemi

V pondělí bylo provedeno 32 076 antigenních testů a 25 261 PCR testů. Zjištěno bylo 6 910 nově infikovaných, což je o 746 méně než minulý týden. Situace zůstává nadále nejsložitější v Trutnově.

Celkově je aktuálně nakaženo 99 934 lidí, z toho si stav 5 852 z nich vyžádal hospitalizaci. Údaje ministerstva zdravotnictví svědčí o tom, že doposud s covidem-19 zemřelo 15 618 osob.

Zmiňme, že hodnota PES se ve srovnání s nedělí o jeden bod snížila. Snížení bylo způsobeno nižším počtem nakažených na 100 000 obyvatel. To, že index poklesl jenom o jeden bod, způsobilo zvýšení reprodukčního čísla na 0,93. Co se týče dvoutýdenního průměru nakažených covidem-19 mezi důchodci a podílu hospitalizací s covidem-19, u kterých se nemoc prokázala až v nemocnici, tyto hodnoty trvale klesají, PES to však neovlivnilo.

Statistika svědčí o tom, že v České republice epidemie zpomaluje. Například v neděli bylo zaznamenáno 2 376 nových případů, zatímco minulou neděli 2 640. Nedělní nárůst tak byl nejnižší od 13. prosince. Za uplynulý týden bylo zaevidováno přibližně 48 tisíc případů covidu-19, ještě o sedm dní dříve jich bylo přes 56 tisíc, ještě dříve čísla dosahovala až 89 tisíc nakažených za týden.

Nehledě na to, že index PES již několik dní vykazuje hodnoty pro čtvrtý stupeň protiepidemických opatření, v Česku stále platí pátý nejpřísnější stupeň opatření. Vláda plány na rozvolňování prozatím neavizovala.