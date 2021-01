„Ale co do její konstrukce, tak vykazuje výrazně vyšší účinnost než AstraZeneca.“ Prymula o nákupu vakcíny Sputnik V

Poradce premiéra Andreje Babiše a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že by se Česko v otázce vakcín nemělo spoléhat pouze na Evropskou unii. S Babišem chce také projednat, jestli by nemělo dojít k nákupu v EU zatím neschválené ruské vakcíny Sputnik V.

„Určitě bychom si nějaké vakcíny obhospodařit měli, protože teď je zpomalen celý ten proces očkování a potřebujeme je co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří získat vakcíny, které jsou registrované v Evropě, což je těžké, tak pak je samozřejmě tato cesta,“ uvedl Prymula na otázku o nákupu vakcín přímo od výrobců.

Poradce premiéra nadále uvedl, že kolektivní smlouva Evropské unie se týká pouze sedmi výrobců, kteří ji s EU uzavřeli. „V případě dalších výrobců tady to omezení není. Pokud by to byla vakcína, která je neschválená v Evropské unii, tak je to možné udělat jedině cestou, jako zvolilo Maďarsko,“ říká Prymula a dodává, že to znamená pouze použití v konkrétní zemi, vakcína by se nesměla vyvážet dál.

Bezpečnost ruské vakcíny

Prymula v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil konkrétně o ruské vakcíny Sputnik V, kterou již k použití schválily Bělorusko, Argentina, Bolívie, Srbsko, Alžírsko, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Pákistán a Maďarsko. O ruské vakcíně v západních médiích kolují zpochybnění o její spolehlivosti a bezpečnosti. Je podle Prymuly bezpečná?

„Podle toho, co o ní zatím víme, tak se tak jeví. Ještě jsem neviděl výsledky velké studie, která byla zahájena až po registraci, protože tu byla velká nevole, že ta studie nebyla už před registrací, ale myslím si, že ty výsledky musely být předloženy teď Evropské lékové agentuře, kde bylo žádáno o registraci této vakcíny. Doufám, že se dostanou i na veřejnost,“ odpověděl bývalý ministr zdravotnictví.

Ruskou vakcínu Sputnik V však odmítá ministr zdravotnictví Blatný, podle kterého není registrována, a proto její použití není na pořadu dne.

„Tohle jsou názory. Já to prezentoval samozřejmě jako svůj názor. Je myslím snaha sem dostat vakcíny co nejdříve, a pokud se to nepodaří jinak, tak tohle je jedna z cest. Nic víc. Byl to v podstatě můj návrh, který musí někdo posoudit. Nerozhoduji, jestli to půjde tou nebo onou cestou,“ poznamenává Prymula.

Prymula také uvedl, že jako poradce premiéra s Babišem mluví i o vakcíně Sputnik V. Přiznává však, že je to složitá cesta. Zároveň se nebojí, že by se lidé nechtěli nechat očkovat ruskou vakcínu. Dodává, že by nešlo o dominantní dodávku. Zároveň zdůrazňuje, že pokud by ruská vakcína byla schválená, byla by k dispozici všechna data.

„Ale co do její konstrukce, tak vykazuje výrazně vyšší účinnost než třeba AstraZeneca, která je velmi podobná. Tady si myslím, že nějaký velký problém by neměl být, pokud by to samozřejmě bylo posouzeno autoritami u nás a bylo řečeno, že bezpečnost je dostatečná,“ říká Prymula.

Vakcína Sputnik V

Očkovací látka Sputnik V byla vytvořena na základě lidských adenovirových vektorů. Sputnik V již byl schválen regulátory v Rusku, Bělorusku, Argentině, Spojených arabských emirátech, Maďarsku, Srbsku, Bolívii, Alžírsku, Palestině, Venezuele, Paraguayi a Turkmenistánu. Byl rovněž zahájen proces registrace vakcíny v Evropské unii a Světové zdravotnické organizaci.