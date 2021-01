Již druhý den se PES drží na 68 bodech. Laboratoře odhalily 9144 nakažených

Co se týče situace v zemi, pak za úterý bylo odhaleno celkem 9144 nakažených, aktivních případů zůstává stále přes 98 tisíc. Celkem se laboratořím povedlo provést přes 27 tisíc PCR testů a více než 22 tisíc antigenních testů.

Momentálně se s nákazou nachází 6 403 osob v nemocnici, jde tak hovořit o mírném poklesu. S těžkým stavem je v nemocnicích 995 osob. Pakliže se zaměříme na oběti, které si vyžádala nemoc, pak za včerejšek zemřelo s nákazou 80 osob, celkově tak nemoci podlehlo 15 791 lidí.

Index protiepidemického rizika je již druhým dnem na 68 bodech, což odpovídá čtvrtému stupni. Země se však zatím stále řídí stupněm číslo 5. Ze čtyř ukazatelů, pomocí kterých se počítá tento index, se zhoršilo o něco málo reprodukční číslo, které činí 0,94.

Ačkoliv podle indexu bychom měli být už ve čtvrtém stupni, vláda do něj přechod nechystá. V systému chce ministr zdravotnictví Jan Blatný brát kromě jiného zřetel na stav v přetížených nemocnicích. K možnému zmírnění by mohlo dojít tehdy, kdy hospitalizovaných pacientů nebude v nemocnicích více než tři tisíce. Nyní se jich tam však nacházelo kolem šesti tisíců. Změny v protiepidemickém systému bude projednávat vláda ve středu večer.

Prymula o covidu

Exministr a epidemiolog Roman Prymula promluvil o výskytu britské a jihoafrické mutace v Česku. Zásadní rozdíl mezi rozšířenou variantou covidu-19 a britskou mutací vidí Prymula v rychlosti šíření. Obecně se uvádí, že zmutovaný vir z Británie se šíří o 40 procent rychleji. Prymula to vysvětluje tím, že se umí virus dostat do buňky lépe a tím se na ni rychleji váže. Prymula vysvětluje, že to v důsledku znamená, že může infikovaný rychleji nakazit jinou osobu.

Prymula objasnil, že co se týče očkování, funguje i na mutaci. Za zmínku též stojí, že podle Prymulových slov by měla být imunita po prodělané nemoci širší než zmiňované tři měsíce. Také vysvětlil, že i lidé, kteří již covid prodělali, by měli být před mutací chránění.

Exministr také dodal, že se musí počítat s tím, že během dvou či tří měsíců vystřídá v Česku původní a nejvíce rozšířený virus. S tím následně hrozí nárůst počtu nových případů.