Tripartita žádá rychlé zahájení tendru na Dukovany. Pustit do něj chtějí i Rusko a Čínu

Otázka stavby jaderného bloku v Dukovanech je stále na stole. Jedná se především o to, které firmy by se měly pustit do soutěže o výstavbu reaktoru – zda i ruský a čínský dodavatel. Zástupci podnikatelů a odboráři mají zřejmě jasno. Jak píše iDnes.cz, shodli se, že tendr je nutné zahájit co nejdříve a účastnit by se měla i Čína a Rusko.

Dnes proběhlo jednání se zástupci tripartity. Vicepremiér Karel Havlíček po skončení uvedl, že jak zástupci podnikatelů, tak i odboráři chtějí pokračovat v rozjetém tendru. Chtějí i rychlé zahájení. Poznamenal, že ještě nikdy neviděl takovou velkou shodu.

Vicepremiér konstatoval, že není nutné redukovat počet možných dodavatelů, a nejlepší by bylo mít soutěž s pěti zájemci.

„Bezpečnostní aspekty soutěže chtějí zohlednit. Ne však na začátku tendru, ale až v průběhu nebo na jeho konci. O co bude větší počet uchazečů, o to je větší šance snížit cenu celé investice. Cena investice je klíčovým parametrem pro výkup budoucí ceny energie. Vnímáme tento názor,“ uvedl Havlíček.

Nutno podotknout, že opozice se dlouhodobě kriticky staví k případné účasti ruských a čínských firem v daném výběrovém řízení. Argumentuje tím, že by byly bezpečnostní hrozbou.

On sám se kloní k názoru, že by byl tendr spuštěn ve formátu 3+2, tedy že by se zúčastnily firmy z Ruska a Číny v dodavatelských konsorciích, avšak vůdčí roli by v něm nehrály. V neposlední řadě uvedl, že pakliže by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé, stát by mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák zastává názor, že není na co čekat. Dukovanský blok je potřeba kvůli podmínce pro útlum uhlí v roce 2039. Dodal, že není žádný důvod pro odkládání takové „zásadní věci“.

Dostavba bloku Dukovan

Koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036.

Zájem o zakázku z Česka projevilo několik společností – Rosatom (Rusko), Westinghouse (USA), KHNP (Jižní Korea), EDP (Francie) a China General Nuclear (Čína).

Opozice požaduje vyřadit Rosatom a China General Nuclear z řad uchazečů, poukazuje na údajné bezpečnostní hrozby ze strany Ruska a Číny. Premiér Andrej Babiš však na její požadavky nepřistoupil. S jeho názorem se ztotožňuje i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„V zájmu ČEZ je mít soutěž co nejvíce uchazečů, kteří budou proti sobě soutěžit, a tím pádem se vzájemně nutit k vylepšování nabídek, protože potřebujeme získat co nejlepší nabídku nakonec. Z tohoto důvodu není zájmem ČEZ, aby kohokoliv vyřazoval,“ prohlásil.