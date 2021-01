Blanarovičová vzdala hold legendární Maciuchové. Lidé pláčou nad odchodem slavné herečky

„Zaslouží si potlesk ten, kteréhož umění přežívá věky, byť závojem smrti opředen, v náručí nebeské spočneš...a v našich myslích zůstaneš už navěky. Y.B. S panem Adamírou jsem hrála v Anně Karenině, hodně mne naučil, vždy noblesní a skvělý, s paní Maciuchovou jsem to štěstí neměla, byť jsem chvíli byla ve stejném divadle. Vždy, když odejdou velcí herci, je to smutné. Čest vaší památce,“ stojí v příspěvku Yvetty.

Početné reakce pod statusem slovenské herečky svědčí o tom, že lidé se nemůžou smířit s odchodem herečky Hany Maciuchové.

„Hezky jste to napsala. Nemohla jsem tomu uvěřit. Byla to úžasná herečka,“ okomentovala smutnou událost Martina Hroudová.

„Tak už jsou tam spolu, tolik se jí po něm stýskalo...byla ohromná, byla nádherná,“ Jana Racková Baboráková.

„Byla to super herečka s úžasným srdcem, vložila do svého herectví vše, co v sobě měla, když jsme to včera s rodinou slyšeli, tak se mi chtělo brečet. Přeji celé její rodině upřímnou soustrast a hodně sil. Ať se má tam nahoře dobře. Bůh ji opatruje,“ neskrývá své slzy Kristýnka Grűnzová.

„Moc moc oblíbená herečka, nikdy nezapomenu, když jsem ji viděl poprvé na obrazovce jako Aničku z Krkonošských pohádek,“ napsal Jiří Socha.

„Je to strašné, smutné, že odešla opravdová hvězda. Já ji milovala… Bude zářit v nebi jako velká hvězda naše, Hanička...na ni se nedá zapomenout. Měla ještě času dost odejít…Bůh si vybírá jen hodné lidi k sobě …“ poznamenala uživatelka se jménem Liba.

Hana Maciuchová

„Je to smutné, ale dál zůstane v našich srdcích… naštěstí je tu spousta filmů a pohádek, ve kterých si ji můžeme připomínat,“ vyslovil se Marek Mireš.

Slavná herečka se narodila 29. listopadu v Šternberku. Absolvovala Gymnázium Olomouc – Hejčín. Byla členkou Studia při Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci. Po střední škole nastoupila na pražskou Divadelní fakultu Akademie múzických umění, kterou ukončila úspěšně v roce 1968.

Od roku 1969 byla členkou Divadla za branou a od roku 1971 hrála v Divadle na Vinohradech.

Proslavila se ve filmech Samotáři, Lucie, postrach ulice, Člověk proti zkáze a Únos domů.

Velký úspěch jí přinesly role i v televizních seriálech Krkonošské pohádky, Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Chalupáři, Dynastie Nováků a Ulice.

U příležitosti státního svátku herečce byla dne 28. října 2010 udělena Medaile Za zásluhy v oblasti kultury.

Zemřela 26. ledna 2021 v Olomouci ve věku 75 let na rakovinu slinivky.