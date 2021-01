Babiš prý pro Dukovany nepočítá s Čínou. Rusko zůstává ve hře

Opozice po jednání s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem na tiskové konferenci uvedla, že ministr považuje čínské společnosti za nepředstavitelné v případě stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Vláda prý ale nevnímá Rusko jako hrozbu, což znamená, že zůstává ve hře.

K údajnému bezpečnostnímu rozměru dostavby Dukovan se vyjádřil předseda STAN Vít Rakušan.

„Projekt nemá jen ekonomický a energetický rozměr, od začátku má i bezpečnostní rozměr. Zastáváme s Piráty názor, že by mezi uchazeči neměly být země, které představují bezpečnostní riziko. Jsou to země, kde jsou zásadním způsobem porušována lidská práva. Jsou to země, které by neměly být partnerem. Uchazeči z Ruska a Číny by měli být vyloučeni,“ uvedl s tím, že předseda vlády Babiš zmínil, že vláda nepočítá s Čínou v případě dostavby elektrárny. Rusko ale vláda údajně nepovažuje za rizikovou zemi.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová prohlásila, že nevyloučení Ruska z projektu je pro ni velkým zklamáním. „Ruská strana vyloučena nebyla, což je pro mě velké zklamání,“ prohlásila.

O Dukovanech hovořil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ten poukázal na možnosti realizace projektu.

„Pan premiér vede debatu o struktuře financování projektu a vztahu českého státu a ČEZu. Jedna varianta byla, že by skutečně stavěl stát. Na straně ČEZu je nyní kapacita asi 200 lidí. Vidíme jako vhodnou variantu, že by ČEZ vstoupil do projektu od začátku a odkoupil by tento projekt,“ prohlásil předseda Pirátů.

„Naše požadavky jsou nastavení fixní ceny projektu, aby se neprodražoval. Mělo by se jednat o práci na klíč. Pro občany je nejdůležitější jít cestou zastropování ceny v zákoně,“ dodal Ivan Bartoš.

Zahájení tendru

Portál iDnes přinesl informace, že podnikatelé a odboráři si přejí co nejrychlejší zahájení tendru na dostavbu Dukovan.

Proběhlo jednání se zástupci tripartity. Vicepremiér Karel Havlíček po skončení uvedl, že jak zástupci podnikatelů, tak i odboráři chtějí pokračovat v rozjetém tendru. Chtějí i rychlé zahájení. Poznamenal, že ještě nikdy neviděl takovou velkou shodu.

Vicepremiér mimo jiné konstatoval, že není nutné redukovat počet možných dodavatelů, a nejlepší by bylo mít soutěž s pěti zájemci.

„Bezpečnostní aspekty soutěže chtějí zohlednit. Ne však na začátku tendru, ale až v průběhu nebo na jeho konci. O co bude větší počet uchazečů, o to je větší šance snížit cenu celé investice. Cena investice je klíčovým parametrem pro výkup budoucí ceny energie. Vnímáme tento názor,“ uvedl Havlíček.