Foldyna k zákonu o státní podpoře: Podporujme, prosím, ty, co chtějí pracovat a ne ty, co chtějí žít ze svých dětí

Na serveru Parlamentní listy byl zveřejněn projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny z 27. ledna tohoto roku k zákonu o státní sociální podpoře poslance za SPD Jaroslava Foldyny. Ten v něm kromě jiného tvrdí, že by se neměli podporovat ti, kteří nechodí do práce a svoje děti mají jako rukojmí.

Ve svém proslovu Foldyna uvedl, že podporu pro pracující s nízkým příjmem lze vypočítat, a to každý měsíc.

„Já jsem se před 20 roky nastěhoval do městského bytu v centru města a po 20 letech bydlím v takové vyloučené lokalitě v centru města. Kolem mě žije tak 20 % lidí, kteří jsou závislí na dávkách,“ sdělil Foldyna.

Uvedl, že lidé v oblasti nemají žádnou finanční gramotnost , sčítají jen prostá čísla a nepřidávají k tomu nic takového, že výchova dítěte s sebou nese i další finanční náklady. Foldyna tak komentoval situaci, kdy v oblasti začal podle jeho slov „porodní boom“.

Vysvětlil, že pakliže by se to nedefinovalo tím způsobem, že se budou podporovat pracující rodiny a lidi s dětmi, kteří se nachází v pracujících rodinách, a nebude tak žádný rozdíl mezi těmi, co nepracují, tak bude kolem mnoha z nás běhat mnoho dětí, o které se však nikdo nestará.

„A věřte mi, já to vidím před tím domem každý den. Já tam nejezdím na exkurzi, já tam jezdím domů. Já s nimi žiju. Každý den přibývají, běhají tam a nikdo se o ně nestará. Oni sčítají ty dávky,“ uvedl.

Koho podporovat

Přiznal, že on sám by si přál, aby každý Čech měl tři děti, a je přesvědčen, že podporování progresivity porodnosti ze strany maďarského premiéra Orbána je krok velmi správný. Avšak apeloval by na jistou věc, která je složitější a těžší.

„Nepodporujme ty, kteří nechodí do práce a svoje děti mají jako rukojmí pro to, aby dostávali od státu nějaký příjem! Vytváří to napětí ve společnosti! Lidi je začínají nemít rádi. A to není rasismus, vůbec ne! To je obtěžování společnosti těmi nevychovanými,“ konstatoval.

V neposlední řadě sdělil, že doba, ve které žijeme, tedy doba postcovidová, přinese velké utrpení pro mnoho lidí.

„U nás jsou dealeři pervitinu, mají tam svá auta, mají tam svoje prodejny, tam to frčí. A to všechno souvisí tady s tím. Čili budu hlasovat pro tento zákon. Jsem rád, že tady je, že zvedáme peníze. Protože ta postcovidová doba, ta přinese ohromné utrpení pro spousty lidí. Bude to zoufalství. Ale podporujme, prosím, ty, co chtějí pracovat a ne ty, co chtějí žít ze svých dětí. Jenom poznámka. A opravdu to podpořím,“ dodal závěrem.