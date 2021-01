PES je již třetí den po sobě na 68 bodech ve čtvrtém stupni. Vláda však hodlá zpřísňovat

Česká republika je již třetí den po sobě na 68 bodech ze sta v protiepidemickém systému PES a 15 dní splňuje podmínky pro čtvrtý z pěti stupňů. V České republice však i nadále platí pátý, nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření. Oficiální přechod do čtvrtého stupně vláda prozatím neplánuje. Včera měla posuzovat změny v systému PES a možné zpřísnění opatření proti šíření nákazy, ale návrhy neprobírala.

Zmiňme, že zjednodušené reprodukční číslo, které určuje, kolik lidí bylo nakaženo jedním pozitivně testovaným na covid-19, se zvyšuje 11 dní v řadě. Od 16. ledna, kdy se nacházelo na úrovni 0,68, se tak vyšplhalo až na současných 0,96. Když se toto číslo pohybuje pod hodnotou 1, znamená to, že se šíření nemoci zpomaluje.

Co se týče bodové škály, nyní se reprodukční číslo nachází na hodnotě šesti bodů. Pokud by reprodukční číslo kleslo a nacházelo by se na úrovni 0,8 až 0,9, bylo by to za tři body. Pokud by však přesáhlo hodnotu 1, přičítalo by se devět bodů.

Naopak za poslední dva týdny se snížil průměr nakažených na 100 000 obyvatel a zpomalilo se šíření nákazy i mezi seniory. Statisticky oba ukazatele přidávají do konečného skóre po 16 bodech. Na stejné úrovni zůstává podíl hospitalizovaných, u kterých se nemoc covid-19 projeví až v nemocnici. Tento ukazatel navyšuje skóre o 30 bodů.

Další zpřísňování

Premiér Andrej Babiš po včerejším jednání vlády avizoval, že ve čtvrtek 28. ledna bude vláda jednat o dalším zpřísnění opatření proti šíření covidu-19.

Premiér se vyjádřil, že situace vůbec nevypadá dobře a o rozvolňování nemůže být řeč.

„Vláda zítra znovu zasedne ve 14 hodin a bude řešit zpřísňování opatření. Určitě musíme zpřísňovat, nemůžeme si dovolit dělat rozvolňování při tak vysokých číslech,” zdůraznil premiér.

Konkrétní návrhy, jak by mohla vypadat nová opatření, by mělo navrhnout ministerstvo zdravotnictví, vnitra a průmyslu a obchodu. Podrobnosti budou známy po jednání vlády.

Ministr průmyslu Karel Havlíček pro Českou televizi řekl, že omezení pohybu mimo bydliště se neplánuje. Řešit se bude především to, aby horské hotely dodržovaly současná opatření.

Co se týče otázky povinného nošení respirátorů ve veřejné dopravě, prozatím se jejich nošení doporučuje, nikoliv nařizuje.

Vláda nerozhodla ani o příspěvcích lidem na karanténě s nízkým příjmem. Ti se pak kvůli strachu ze ztráty příjmu vyhýbají testování a karanténě.

Babiš konstatoval, že současná opatření, která byla přijata 27. prosince, nezabírají. Vláda proto bude jednat o nových opatřeních: „Opak je pravdou. Vláda bude řešit opatření, která by měla pandemii zvládnout lépe než doposud,“ řekl premiér.