Zeman se zúčastní summitu prezidentů V4 a jednání s Čínou

Summitu prezidentů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska proběhne na území Polska 9. a 10. února. Hrad v současné době čeká na potvrzení termínu konání události.

Summitu prezidentů se měl původně konat již na podzim, ale z důvodu epidemiologické situace byl odložen.

Prezidenti zemí Visegrádské čtyřky by se na summitu měli zabývat otázkami krize okolo koronaviru. Dále budou jednat o ekonomických záležitostech visegrádské čtyřky, otázkách klimatu nebo perspektivy Visegrádská skupiny do budoucnosti.

Zeman plánoval cestu do Číny již v minulém roce, ačkoli nejprve cestu odmítal údajně kvůli nedostatečnému množství čínských investic do českého hospodářství. Do země prezident chtěl směřovat mimo jiné kvůli tomu, aby mohl poděkovat za čínské lékařské pomůcky. Z důvodu epidemiologické situace ale byla cesta nakonec odložena.

V4

V první polovině ledna bylo informováno, že zástupci parlamentů zemí visegrádské čtyřky se během online jednání dohodli na intenzivnější podpoře běloruské opozice. Hovořilo se ale také o přidělení stipendií běloruským studentům ze zdrojů Mezinárodního visegrádského fondu.

„Vzhledem k historické paměti, kterou všechny státy visegrádské čtyřky mají, je naším bytostným zájmem podporovat lidi, kteří chtějí svobodu a demokracii,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Ohledně Běloruska se tehdy vyjádřil i předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prezentoval myšlenku Miloše Zemana o tom, že Bělorusko by mělo alespoň přepočítat hlasy z loňských prezidentských voleb.

„Nesmíme přestat vyvíjet nátlak na Bělorusko. Základem, aby někdo vládl, musí být svobodné volby,“ zmínil tehdy Vondráček.

Vystrčil se domnívá, že předsedové parlamentů zemí V4 by měli připravit plán podpory demokracie v Bělorusku a pozvat představitele běloruské opozice.

„Ideální by bylo, abychom postupovali společně a tím ten tlak zesílili. Protože dneska si Běloruska vlastně už nikdo nevšímá,“ zmínil předseda Senátu.

Podle něj by mohli do Senátu pozvat lídra běloruské opozice, bývalou kandidátku na prezidenta Světlanu Tichanovskou.