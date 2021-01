Čínské velvyslanectví v Česku je znepokojeno plány vlády na vyškrtnutí jejich firmy z tendru na dostavbu Dukovan

Den předtím vicepremiér Karel Havlíček po skončení jednání zástupců vlády s lídry opozice o provedení tendru na dostavbu Dukovan uvedl, že se vláda kloní k tomu, že si neumí představit Čínu jako realizátora projektu.

Zájem o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, která byla budována v letech 1985-1987 podle sovětského projektu, podalo několik společností: ruský Rosatom, americká společnost Westinghouse, čínská společnost China General Nuclear Power, francouzská EdF a korejská společnost KHNP. Stavba nového bloku má začít v roce 2029, přičemž má být dokončena v roce 2036. Počítá se s cenou 6 miliard euro.

„Čínská strana si všimla příslušných zpráv a vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že se česká vláda chystá vyloučit čínskou společnost z tendru na zmíněný projekt,“ uvedla čínská ambasáda a dodala: „Spravedlivá soutěž je jádrem tržní ekonomiky. Čínská strana je pevně proti tomu, aby česká strana zobecňovala koncept národní bezpečnosti a vytvořila tak umělou překážku pro vstup čínských společností na český trh. Takový postup se odchyluje od zásady spravedlivé soutěže, porušuje mezinárodní ekonomická a obchodní pravidla, narušuje běžný tržní řád a poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku.“

Velvyslanectví se následně obrátilo na českou vládu, aby dodržovala zásady spravedlivé soutěže.

„Čínská strana se naléhavě obrací na českou stranu, aby důsledně dodržovala zásady tržní ekonomiky a spravedlivé soutěže, a aby čínským společnostem poskytla otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí vhodné pro investování a provoz v České republice,“ uzavřelo čínské velvyslanectví své vyjádření.

Dukovany

Včera jsme informovali, že předseda vlády Andrej Babiš podle slov Víta Rakušana uvedl, že vláda pro dostavbu Dukovan s účastí Číny nepočítá.

Opozice po jednání s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem na tiskové konferenci uvedla, že ministr považuje čínské společnosti za nepředstavitelné v případě stavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

„Projekt nemá jen ekonomický a energetický rozměr, od začátku má i bezpečnostní rozměr. Zastáváme s Piráty názor, že by mezi uchazeči neměly být země, které představují bezpečnostní riziko. Jsou to země, kde jsou zásadním způsobem porušována lidská práva. Jsou to země, které by neměly být partnerem. Uchazeči z Ruska a Číny by měli být vyloučeni,“ uvedl Rakušan s tím, že předseda vlády Babiš zmínil, že vláda nepočítá s Čínou v případě dostavby elektrárny.