Okamura o západních vakcínách a Sputniku V: Zklamala EU i česká vláda

„Zklamala EU i česká vláda, která měla v nákupu vakcín od začátku jít samostatně, českou cestou, jako Maďarsko nebo Izrael. Nyní jsme odkázáni na neschopnost EU. Vzpomeňte, jak premiér Babiš vítězoslavně hlásil, že vakcíny za nás zajistí Evropská unie, že máme Bruselu důvěřovat. Naopak my v SPD jsme upozornili, že se nemáme na Brusel spoléhat. A opět se ukázalo, že jsme měli pravdu. A znovu opakuji, že očkování podle názoru hnutí SPD musí být dobrovolné a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by podle nás měla vláda zajistit co nejrychleji možnost bezpečného očkování a výběr vakcíny,“ uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy předseda SPD, jenž byl publikován na jeho stránce na Facebooku.

Okamura jako vzorové země provádění vakcinace uvedl Velkou Británii a Izrael, které si dokázaly zajistit dostatek očkovacího preparátu nehledě na to, že nejsou v Evropské unii. V otázce nákupu vakcíny by České republika měla jít vlastní cestou, podobně jako Maďarsko, znovu zopakoval politik.

„Každý nákup léků či vakcín by měl mít jedno pravidlo, a to nakupovat nejlepší za nejlepší cenu bez ohledu, zda to prodává Američan nebo Rus, takže pokud je Sputnik dobrý jako Pfizer, nechápu, proč už ho vláda dávno nezajistila. Tady bohužel v praxi vidíme, jaké důsledky má pro občany servilní jednání vlády vůči Bruselu. Vládu by přeci neměl zajímat zájem globalistů z vedení EU, ale zájem českého občana. Evropská unie znovu totálně selhává a nejenže nepomáhá, ale škodí,“ prohlásil Tomio Okamura.

Systém PES

Předseda SPD také odpovídal na otázky týkající se stávajícího systému PES. Podle jeho slov je tento systém naprosto k ničemu, neboť se podle něj neřídí ani vláda.

„Samotná vláda nám ukázala, že vládou vytvořený systém PES je k ničemu, jelikož se jím vláda přestala řídit. Česká republika je již dva týdny ve 4. stupni a přesto platí opatření stupně 5. A nebezpečí epidemie se přece neměří tím, kolik lidí se potká s nákazou, ale kolik skutečně onemocní a kolik skutečně na nemoc umře. Úmrtí se vůbec v systému nesleduje a místo toho sledují, kolik zdravých ničím neohrožených lidí má nějaké antigenní látky nebo zbytky viru v těle…“ řekl politik v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Prymula o vakcíně

Poradce premiéra Andreje Babiše a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro portál Novinky před několika dny uvedl, že by se Česko v otázce vakcín nemělo spoléhat pouze na Evropskou unii. S Andrejem Babišem chtěl projednat, jestli by nemělo dojít k nákupu v EU zatím neschválené ruské vakcíny Sputnik V.

„Určitě bychom si nějaké vakcíny obhospodařit měli, protože teď je zpomalen celý ten proces očkování a potřebujeme je co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří získat vakcíny, které jsou registrované v Evropě, což je těžké, tak pak je samozřejmě tato cesta,“ řekl Prymula na otázku o nákupu vakcín přímo od výrobců.