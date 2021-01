Ministr Plaga promluvil o termínu plošného testování studentů. Kdo nechce, ať nechodí do školy, řekl

Ministr školství ČR Robert Plaga se ve svém rozhovoru pro česká média dotkl tématu plošného testování ve školách. Podle něj tento proces může být zahájen již v nejbližších týdnech, ale dodal, že náklady na testování by měly být částečně hrazeny státem. Ti studenti, kteří se nenechají otestovat, nebudou moci chodit do školy, sdělil ministr.

Podstoupení testu na koronavirus se stane nezbytnou podmínkou pro návštěvu českých škol. Dnes to oznámil český ministr školství Robert Plaga. Rovněž uvedl, že plošné testování ve školách může začít v nejbližších týdnech, a vyjádřil naději, že alespoň částečně bude hrazeno z veřejných prostředků.

„Budeme rádi, pokud ministerstvo zdravotnictví bude schopno zajistit plošné testování aspoň pro závěrečné ročníky a maturanty,“ sdělil český ministr.

„Nechci mluvit za ministerstvo zdravotnictví, ale myslím si, že to není záležitost měsíců, spíše týdnů” řekl Robert Plaga.

Index PES a nová omezení v Česku

Student má právo testování odmítnout, v takovém případě mu však návštěva školy bude zakázána. Podle Plagy by samotné testování mělo probíhat jednou týdně, týká se to především případů, kdy budou používány PCR testy. Co se týče termínu zahájení plošného testování ve školách, je to podle Plagy záležitost nejbližších týdnů.

Index rizika protiepidemického systému PES klesl na 68 bodů. Podle původních údajů jeho hodnota od úterý stagnovala. Nicméně po sobotní revizi čtvrteční a páteční ukazatele stouply na 70 bodů. Důvodem pro revizi je mezitýdenní nárůst v počtu hospitalizovaných, u nichž se infekce koronavirem potvrdila až v nemocnici.

Od sobotní půlnoci začala v České republice platit další plošná omezení. Ubytovací služby mohou využívat pouze lidé na služební cestě bez rodinných příslušníků a musí se prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

Lidé mohou pobývat na chatách, ale pouze se členy jedné domácnosti. Začal opětovně platit zákaz návštěv pacientů v nemocnicích na lůžkách akutní péče. Výjimka platí pro přítomnost třetí osoby při porodu nebo návštěvy u lidí s omezenou svéprávností a dětských pacientů. Od soboty platí zákaz prodeje na tržištích, ve stáncích a mobilních zařízeních i pochůzkový prodej.

Nově vláda zakázala pobývání cizinců v Česku. Cizinci mohou přicestovat pouze za účelem studia, za prací, na nezbytné cesty za rodinou, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na svatbu či pohřeb.