Žantovskému hnul žlučí článek Seznamu o nekvalitě čínských respirátorů. Je prý typickou placenou propagací

„Ten mi hnul žlučí. Mě fascinoval hlavně titulek, to je to, proč o tom mluvím v Týdnu v médiích. ‚Soudruzi v Pekingu vrní blahem‘. Představuji si pana prezidenta Si Ťin-pchinga, jak vrní blahem, zejména když si čte překlad článku Anity Plasové ze Seznamu 25. ledna. Spíš se smíchy popadá za břicho. To je jako myš, která dráždí tyranosaura, to je k smíchu,“ uvedl Žantovský.

Tento titulek navíc podle něj ani neodpovídá obsahu zveřejněného rozhovoru. Článek totiž obsahuje zestručněné shrnutí rozhovoru s jedním respondentem TV Seznam, který se vyjadřuje ke kvalitě respirátorů FFP2 z čínských produkčních center.

„Já jsem si ho poslechl a zjistil jsem, že to je typický český prodaný mediální prostor. Vyjadřuje se k tomu nějaký pán, který šéfuje firmě Pardam, a nepokrytě útočí na kvalitu respirátorů KN95, které se dovážejí z Číny,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Analytik dodal, že šéf firmy Pardam přitom neřekl ani jediný argument, proč jsou čínské respirátory nekvalitní. Stále se jen odvolával na jakousi normu Evropské unie.

„V podstatě jde o Seznamem organizovanou a zřejmě placenou propagaci pro tu firmu Pardam. Má to sekundární politický dopad v tom, že si zase kopneme do Číny, což je dnes módní. I když z těch, co do Číny kopou, o ní téměř nikdo nic neví. Myslím si, že nás Čína ještě velice překvapí nečekanými kroky, ať už v ekonomice nebo v geopolitice. Je to mentálně, historicky, kulturně a jinak vzdálená země, že si ji neumíme ani představit,“ upozornil Žantovský.

Analytik pak informoval o jedné své přátelské rozpravě s Hynkem Kmoníčkem, v jejímž rámci mu jako odborníkovi na geopolitiku položil otázku, jak vypadá představa Číňana nebo čínské vlády o Evropě a o České republice.

„Hynek mi tehdy řekl, jak je jeho dobrým zvykem, takový pěkný bonmot. Zněl: ‚Z pohledu Pekingu je Evropa nevýznamný poloostrov na západ od Ruska.‘ Myslím si, že tohle je nejpřesnější vyjádření toho, co si Číňan myslí o zbytku světa, jaké má možnosti, jaké má dimenze a co se dá od něj čekat,“ domnívá se Žantovský.

„A jestli si nějaká paní nebo slečna Plasová hraje s výrazy ‚soudruzi v Pekingu vrní blahem‘, tak jenom vyjadřuje svoji totální neznalost věci a absolutní indolenci a bytí mimo čas a prostor,“ myslí si Petr Žantovský.

To je ale podle něj velmi častá nemoc českých novinářů: ‚Čím méně toho o něčem vím, tím vášnivěji o tom hovořím či píšu‘.

„K tomu existuje i taková hezká karikatura, která běží webovou kolportáží, kde jsou vyobrazeni dva mládežníci a nad nimi je text: ‚Čím nižší je věk uživatele Facebooku, tím více trpěl za komunismu.‘ To je absolutně přesné,“ uzavřel celou věc Petr Žantovský.