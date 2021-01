Nebezpečné krmivo pro vaše zvířata! Na českém trhu byly objeveny granule z USA, které zabily přes stovku psů

Státní veterinární správa (SVS) varuje majitele psů před nebezpečným krmivem značky Sportmix, vyrobeným ve Spojených státech. SVS s odkazem na americké úřady uvádí, že při výrobě granul byla použita kontaminovaná kukuřice. Uvedené krmivo bylo exportováno do Česka a následně distribuováno do řady prodejen v různých krajích Česka.

Podle informací zveřejněných americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v důsledku konzumace krmiva značky Sportmix vyráběného společností Midwestern Pet Foods, Inc. zemřelo přinejmenším 110 zvířat. Kromě toho, více než 210 zvířat onemocnělo poté, co zkonzumovalo granule tohoto výrobce. Uvádí se, že důvodem úmrtí psů je to, že granule obsahovaly kukuřici, která byla otrávená toxickými aflatoxiny.

Představitelé Státní veterinární správy informovali, že nebezpečné krmivo značky Sportmix se dostalo i na český trh. Z 18 tun tohoto krmiva exportovaného do Česka asi 10 tun údajně obsahuje kukuřici kontaminovanou karcinogenem aflatoxin. Toto zboží bylo následně distribuováno do 15 prodejen po celé republice.

Rizikové druhy krmiva

Bezprostřední riziko představuje krmivo, které bylo vyrobeno v americkém státě Oklahoma a má expirační dobu nejpozději do 9. července 2022, včetně tohoto data. Granule z tohoto závodu, jejichž expirační doba přesahuje toto datum, je údajně nebezpečné. SVS rovněž poskytuje návod, jak můžete poznat, zda jste si koupili nebezpečné granule či ne. Zjistit to můžete podle kódu uvedeného na balení.

„Kód výrobního závodu je na balení krmiva uveden za datem expirace. Kód problematického závodu je v tomto případě „05“. Na obale je v takovém případě uvedeno např.: 07/09/22/05,“ informuje SVS.

Do českých prodejen byly distribuovány čtyři druhy rizikového krmiva, kterými jsou:

Sportmix High Protein á 20 kg

Sportmix High Energy á 20 kg

Sportmix Energy mini á 20 Kg

Sportmix Maitenance á 20 kg

SVS vyzývá všechny majitele psů, kteří používají granule značky Sportmix, aby dávali pozor na obsah zakoupeného krmiva. V případě, že granule mají ve svém složení kukuřici, se musí podívat na datum expirace a na číslo závodu. Pokud zjistíte, že máte rizikové krmivo, SVS doporučuje vrátit výrobek do prodejny. Při manipulaci s nebezpečným krmivem rovněž musíte dbát na základní hygienická opatření. V současné době se závadné krmivo stahuje z prodeje, následně by mělo být zlikvidováno.