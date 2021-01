Bašta o Pirátech: Kalousek má pravdu, o žádnou ochranu svobody tu nejde, jsou udavači. Proč je ale mládež tak miluje?

Zmiňme, že Kalousek v rozhovoru pro česká média nedávno vyjádřil svou nedůvěru vůči Pirátům, kteří vytvořili předvolební koalici s hnutím STAN. Vadí mu totiž samotné priority strany, v nichž cítí určité totalitní prvky. Exposlanec se dokonce přiznal, že by si vůbec nepřál realizaci některých programových bodů České pirátské strany, protože by to mohlo přispět k vytvoření tzv. „gulagu s wifinou“, tedy k omezení svobody a práva občanů na ochranu soukromí.

„Za prvé tím, že napadl nejsilnějšího člena svého opozičního uskupení, za druhé tím, jak je jeho definice ideologie a politiky Pirátské strany přesná a pravdivá,“ poznamenal diplomat.

A právě tenhle Kalouskův výrok o Pirátech příjemně překvapil Baštu.

Co tedy tato strana ze sebe podle něj představuje?

„Piráti jsou zatím jediným čistým představitelem anticivilizační levice v České republice. Představují pobočku radikálního křídla německé strany Zelených, nemají daleko ani k Antifě,“ vysvětluje Bašta.

Jak analytik následně poznamenává, Piráti šli původně do politiky s hesly ochrany svobody na internetu, ale dnes se právě tomuto tématu podle něj vyhýbají „jako čert kříži“. Bašta pak tvrdí, že Piráti naopak souzní s organizacemi, jako jsou Čeští elfové, které jsou podle analytika typickými udavači.

„Ve stížnostech a udávání své vlastní vlády v Bruselu vysoko na body vedou. Globalisté u nás nemají žádného lepšího spojence, poslušnějšího člena neomarxistické zelené internacionály. Heslo „udavači a cenzoři všech zemí spojte se!“ sice neříkají nahlas, ale naplňují ho v praxi,“ tvrdí Bašta.

„Pirátská vlajka v jejich logu představuje stejný klam jako barevné číro na hlavě prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga v první prezidentské volbě. Skutečnosti by více odpovídal notýsek Haškova policejního špicla Brettschneidera. Od něho do gulagu už je opravdu jen kousek,“ poznamenal Bašta.

Záhadou ale podle něj zůstává, proč zrovna Piráti jsou mladší částí voličů vnímáni jako svobodomyslná politická síla. Vždyť se ve svém jednání řídí pokyny zcela jiného mocenského aparátu.

„Na české politické scéně momentálně není žádná politická strana, která by byla vůči bruselským a globalistickým požadavkům vstřícnější a bez výhrad je schvalovala. Nejlépe to ilustruje jejich pozitivní vztah ke kvótám. Nejen na přerozdělování migrantů, ale také těm genderovým. Povinné zastoupení žen a dalších pohlaví prosazují i na kandidátkách do Sněmovny,“ píše Bašta.