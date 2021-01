Jak dlouho potrvá distanční výuka? Děláme vše pro to, aby se žáci vrátili do škol, ujišťuje ministr Plaga

Návrat žáků do škol je pro mne jednou z priorit, řekl český ministr školství Robert Plaga. Pochybuje, že by režim distanční výuky zůstal v platnosti celý rok, dodává přitom, že konečné rozhodnutí je na resortu zdravotnictví. Důležitou podmínkou odchodu od distanční výuky je rovněž otázka testování ve školách.

Současný vývoj epidemiologické situace zatím neumožňuje, aby vláda povolila návrat studentů do škol, zdůraznil český ministr školství Robert Plaga v pořadu Partie na televizi Prima. Vyjádřil přitom naději, že režim distanční výuky nepotrvá do konce školního roku, rozhodovat o jeho možném ukončení ale bude vedení ministerstva zdravotnictví a epidemiologové.

„Pevně doufám, že celý školní rok v distančním režimu nebude. Děláme vše pro to. Hlavní slovo má ale ministr zdravotnictví,” prohlásil ministr školství.

„Bavíme se o testech, které jsou k vyhodnocení buď přímo ve školách, ale řešíme i variantu PCR testů, které by vyhodnocovaly laboratoře. Odebírány by ale mohly být bez zdravotnického personálu, protože při počtu škol by to jinak bylo nerealizovatelné,” vysvětlil Plaga.

Plaga opakovaně zdůraznil, že téma návratu žáků do škol je bezprostředně spojeno s tématem testování ve vzdělávacích zařízeních. Provádění testů ve školách by mělo být umožněno bez účasti zdravotnického personálu, uvedl ministr. Momentálně je k dispozici několik nových sad testů, které musí být schváleny ministerstvem zdravotnictví.

Samotné testy podle Plagy by měly být hrazeny státem. Ministr rovněž přiznal, že distanční výuka má dost velké nevýhody, které mají dlouhodobý dopad, a právě kvůli tomu se vláda snaží zajistit co nejrychlejší návrat žáků do škol.

Testování ve školách

Ve svém včerejším rozhovoru pro česká média ministr školství ČR Robert Plaga prohlásil, že podstoupení testu na covid-19 se má stát nezbytnou podmínkou pro návštěvů školských zařízení. Uvedl, že plošné testování ve školách může začít v nejbližších týdnech.

„Budeme rádi, pokud ministerstvo zdravotnictví bude schopno zajistit plošné testování aspoň pro závěrečné ročníky a maturanty,“ sdělil český ministr.

Student má právo testování odmítnout, v takovém případě mu však návštěva školy bude zakázána. Podle Plagy by samotné testování mělo probíhat jednou týdně, týká se to především případů, kdy budou používány PCR testy. Co se týče termínu zahájení plošného testování ve školách, je to podle Roberta Plagy záležitost nejbližších týdnů.