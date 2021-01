„Nečekal jsem, že to nabere takové obrátky.“ Vávru vyděsila pomsta vůči Trumpovým stoupencům v USA

Český vývojář počítačových her a spolumajitel firmy Warhorse Studios, Daniel Vávra, poukázal na mimořádné potlačování nepohodlných názorů, které se nyní odehrává ve Spojených státech. Ve svém facebookovém příspěvku dotyčný vyslovil předpoklad, že momentálně šířící se radikální výzvy mohou ohrozit samotnou existenci demokratického systému.

Výměna šéfa Bílého domu nemusí znamenat vítězství demokratických zásad a principů ve Spojených státech amerických, na což spoléhali mnozí příznivci nového prezidenta Joea Bidena. Světoznámý scenárista videoher Daniel Vávra tvrdí, že skutečností je pravý opak. Nyní můžeme zaznamenat výrazný nátlak na ty voliče a podniky, kteří podporovali exprezidenta Donalda Trumpa.

„Děti udávající své rodiče. Nakladatelé sepisující petice za zákaz vydávání knih. Seznamy „spolupracovníků“ diktátora, kteří už nikdy nikde nesmí dostat práci. Hovory o tom, že bude nutno voličstvo druhé strany „převychovat“. Volání po zákazu nepohodlných televizních stanic,“ popisuje současný chod událostí ve Spojených státech český vývojář.

Stranou nezůstal ani bankovní sektor, v němž podle Vávry probíhá diskriminace určitých skupin zákazníků, a to formou rušení účtů a úvěrů. Zajímavé je přitom to, že dotyčné finanční instituce nemají problém s financováním totalitních režimů v různých státech. Neslábne ani nátlak na samotného Donalda Trumpa, jehož odpůrci stále prosazují impeachment bývalého prezidenta USA.

„V Americe se skutečně bojuje o to, jestli tam i nadále bude demokracie. Fašisti stejně jako v minulosti označují za fašisty všechny okolo. Ti, co chtějí umlčet nepohodlné hlasy, se zaštiťují demokracií. Přiznám se, že jsem ani já nečekal, že to nabere takový obrátky,“ uzavřel věc Vávra.

Perspektiva založení nové sociální sítě

Na začátku ledna vývojář Daniel Vávra zhodnotil možnost založit alternativní sociální síť. Podle jeho názoru se ale v nynějších podmínkách jen těžko dá podniknout takový krok.

„Kdyby člověk chtěl skutečně založit alternativní sociální síť, tak teď vidíme, že je to prakticky nemožné. Vyhodí ho z appstorů, čímž přijde o 90 % zákazníků. Pokud to ustojí, zruší mu poskytovatelé cloud. Pokud si vytvoří vlastní infrastrukturu, bude potřebovat peníze a všechny platební systémy ho odstřihnou a banky mu zruší účty. Nedostane ani další služby, nebudou s ním pracovat právníci atd. To všechno se teď stalo Parleru,“ píše Vávra.

Dále Vávra tvrdí, že kdyby se někdo v budoucnu pokusil tohle udělat, měl by vytvořit tuto sociální síť nikoliv na centrálním serveru, ale decentralizovanou. Dotyčný však upozornil, že problémem je fakt, že pro používání musí být vše jednoduché a nesmí to vyžadovat žádné zakládání vlastního serveru, který by musel neustále běžet, aby vše fungovalo.