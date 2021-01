Zeman podpořil využití ruské vakcíny Sputnik V. Pořád je to lepší, než úmrtí lidí kvůli nedostatku vakcíny, tvrdí

Ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V by mohla být používána také v České republice. Prohlásil to český prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Co ho k takovému názoru vedlo? A co dalšího ještě česká hlava státu zmínila?

V České republice již od prosince minulého roku probíhá očkování proti koronaviru. Vakcinaci letos podstoupil také prezident Miloš Zeman, který dostal první dávku vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech. Druhou dávku by měl dle svých slov dostat asi 14. února.

„Víte, já se řídím názory expertů, nikoli tedy názory sebe sama. Pokud se necítím expertem v dané oblasti. Vím, že již citovaný prof. Prymula doporučil Sputnik. Vím, že Sputnikem se už, tuším, očkuje v Maďarsku. Nu a já nemám vůbec nic proti tomu, aby, když se tak odborníci rozhodnou, se tato očkovací látka uplatnila i u nás. Je to pořád lepší než, aby tady umírali lidé jenom kvůli nedostatku vakcín. Víte, taky každý den umře v průměru 150 lidí, což je jedna, ať už česká nebo moravská, vesnička. Mně je to samozřejmě strašně líto,“ reagoval na dotaz.

Nicméně, vzhledem k tomu, že celá Evropa nyní řeší problémy se zdržením dodávek těchto vakcín, mohla by se do hry dostat i ruská vakcína Sputnik V. V souvislosti s tím moderátor v rádiu zmínil , že výrobci již požádali o registraci Evropskou lékovou agenturu (EMA). Zajímalo ho také, zda by dle Zemana měla naše země o tuto vakcínu usilovat, až bude schválena.

Podotkl také, že když to bude třeba, požádá o pomoc svého ruského protějška.

„Bude-li zapotřebí, obrátím se i na prezidenta (Ruské federace Vladimira, pozn. red.) Putina se žádostí o pomoc v této oblasti, i když si myslím, že po aféře se sochou Koněva nebude příliš vlídný,“ poznamenal.

Následně řeč přišla i na důvěryhodnost ruské vakcíny. Někteří lidé totiž účinkům této látky nevěří, a to právě kvůli jejímu původu. Zeman ale uvedl, že by jim vzkázal totéž, co v případě ostatních vakcín.

„Podívejte se, tohle přece, proboha, není politická záležitost. Tohle může napadnout jenom naprostého debila. Toto je záležitost kvality očkovací látky a tu kvalitu musí posoudit odborníci. Chraň Bůh, aby kvalitu vakcíny posuzoval primátor (Prahy Zdeněk, pozn. red.) Hřib,“ dodal.

„Je zapotřebí, aby lidé zbytečně neumírali. A ta logika je velmi jednoduchá. Bude-li nedostatek vakcíny, pak poroste počet zemřelých,“ míní.

Řeč přišla následně i na čínskou vakcínu. I v tomto případě by byl Zeman pro její schválení u nás.

Pokud je o aktuální koronavirovou situaci v Česku, ta je stále vážná. Poslední údaje resortu zdravotnictví hovoří o tom, že během soboty laboratoře odhalily 4 025 nově nakažených. Je to o téměř polovinu méně než v pátek a o 214 méně než minulou sobotu. V současné době koronavirus prodělává 96 549 osob. Během soboty zemřelo 50 lidí s koronavirem a celkový počet obětí epidemie stoupl na 16 308. V nemocnicích s covidem-19 leží 5391 pacientů, z toho je 951 v těžkém stavu. Nadále ovšem klesá podíl hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou. Volná kapacita lůžek ARO a JIP dosahuje 20 %. Volná kapacita standardních lůžek s kyslíkem je na 30 %.

V neděli stoupl index protiepidemického systému PES ze sobotních 68 bodů na 70 bodů. Může za to hlavně mezitýdenní nárůst podílu pacientů s covidem-19. Snížil se ovšem průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny. Nižší je i čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Kromě indexu PES se mírně zvýšilo i reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jedna pozitivně testovaná osoba. Po pátečním mírném poklesu hodnoty na 0,98 se v sobotu reprodukční číslo dostalo mírně nad 0,99. Jedná se o jeho nejvyšší hodnotu od 13. ledna.

Ruská vakcína proti covidu-19

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se plánuje provádět ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Uveďme, že účinnost tohoto přípravku je vyšší než 90 % a že vakcína poskytuje plnou ochranu před závažnými případy koronaviru. Cena této vakcíny je nižší než 10 amerických dolarů za injekci, což ji činí celosvětově dostupnou.